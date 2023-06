Kempování v obytných vozech v Česku zažívá nový rozkvět, k čemuž významně pomohla i relativně nedávná doba covidová. Výrobci pravidelně hlásí „vyprodáno“ na celé sezony dopředu, a stejně na tom je také obsazenost půjčoven. Pokud se na vás usmálo štěstí, povedlo se vám sehnat obytný vůz a připravujete se na svou první dobrodružnou dovolenou, připravili jsme pro vás pět základních tipů.

Zkušenějším „kemperům“ se mohou zdát jako samozřejmost, ale i přesto je spousta novopečených majitelů a uživatelů obytných aut, kteří chybují i v základních věcech. Pojďte se s námi seznámit s tím zásadním, co byste neměli opomenout při svém prvním kempování v obytných vozech.

Seznamte se s výškou vašeho obytného vozu i rozměry pro zaparkování

Začátky života s vaším obytným autem nebudou jednoduché a budou vyžadovat trpělivost vás i vašeho okolí. Zkušenější kempeři vám nepochybně doporučí, abyste se před prvním výletem na dovolenou s vaším obytňákem řidičsky seznámili a projeli se s ním nanečisto. Jak se říká, trénink dělá mistra. Jenže k tomu, abyste někde zbytečně nezablokovali dopravu, byste měli znát ještě jednu zásadní vlastnost.

Seznamte se s reálnou výškou vašeho obytného vozu, protože ji budete muset znát při projíždění pod nízkými mosty a podjezdy. Cestování vám mohou usnadnit i speciální GPS navigace pro obytné vozy od výrobců jako TomTom nebo Garmin s přednastavenými profily jednotlivých modelů obytných vozů. Ty vám budou plánovat cestu tak, abyste ji bezproblémově projeli.

A nezapomeňte se seznámit také s celkovými rozměry vašeho obytného vozu, aby se vám co nejpříjemněji vybíralo ideální parkovací místo v kempu.

Seznamte se s doložností a hmotnostmi

Ve světě obytných aut se říká, že není většího boje, než toho o kilogramy. V Evropě se většina prodávaných obytných aut prodává v kategorii „do 3,5 tuny“, což však výrobce a uživatele omezuje v tom, co vše si mohou vzít na dovolenou. Jedním z nejsledovanějších parametrů obytňáků je „doložnost“. Přemýšlíte, co to je?

Jednoduše řečeno je to vše, co legálně můžete vézt s sebou, aniž by vám hrozila pokuta za přetížení vozu. Doložnost je užitečná hmotnost, rozdíl mezi celkovou a pohotovostní hmotností. Musíte tam započítat úplně vše – posádku, zavazadla i všechno vybavení, včetně markýzy, satelitu a dalších prvků. Nespoléhejte se přitom na oficiální parametry, protože papír snese všechno.

Video se připravuje ...

Nejpraktičtější zjištění skutečné hmotnosti vašeho obytného vozu je zvážení na nájezdové váze. Na hmotnostní limity a doložnost navazuje i chytrý výběr potřebných věcí. Vyhněte se zbytečnému nakládání zbytečností, které asi stejně nevyužijete. A pokud ano, v našem posledním tipu vám ukážeme, jak to ideálně vyřešit.

Před napouštěním nádrže s čistou vodou srovnejte horizont

Vodorovně. Pokud se připravujete na napouštění nádrže na čistou vozu, zajistěte, aby váš obytný vůz stál co nejvíce vodorovně. Ideálně dokonale vodorovně. Snad ani neexistuje větší uživatelské chyby, než když jej začnete napouštět ve sklonu nebo v kopci.

Pokud jste na základní škole dávali pozor, bude to pro vás samozřejmost, ale maximálního naplnění nádrže pochopitelně dosáhnete pouze v dokonale vodorovné poloze vozidla.

Nezapomeňte na pořádné vybavení. Kdo je připraven, není překvapen

U doložnosti jsme vám poradili, abyste s sebou nevezli zbytečnosti, ale naopak nezapomeňte ani na nejdůležitější vybavení. Kdo je připraven, není překvapen. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit kvalitní základní nářadí, lékárnička, výkonná svítilna, kapesní multitool, pevná lepicí páska, zarážky pod kola nebo podložky pro srovnání horizontu zaparkovaného obytného vozu pro kempování.

Dovolené s obytnými auty mohou být o dobrodružství, ale je nepříjemné si jej dělat zbytečně velké. Po silných letních deštích jistě oceníte i vyprošťovací podložky pro výjezd z bláta, protože většina tradičních obytných vozů bohužel nedisponuje výraznějšími jízdními vlastnostmi na nezpevněných površích.

Každý uživatel obytného vozu si následně na základech svých individuálních zážitků a zkušeností vytvoří ideální sadu vybavení, se kterou přežije všude. Vy se k tomu však musíte teprve propracovat.

Před prvním kempováním se seznamte s lokalitou

A teď nemáme na mysli nejbližší hrady, zámky a další turistické atrakce. Vůbec první lokalitu, kam vyrazíte za svým prvním dobrodružstvím s obytným vozem, vybírejte i podle dostupnosti nejbližších obchodů. Ať už to jsou obchody s potravinami, outdoorovým oblečením nebo hobby markety.

Pokud jste se totiž při nakládání rozhodli, že nebudete potřebovat více vybavení pro kempování a až na místě se změnil váš zájem, jednoduše si zajeďte si dokoupit potřebné. Náš tip se vám může hodit i při shánění životně důležitého vybavení, jako je třeba nová plynová lahev.