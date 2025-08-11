Honda chystá nový elektromobil. Honba za kvalitou mu může zlomit vaz
Společný projekt Hondy a Sony vstupuje do finální fáze. Afeela 1 slibuje dojezd 483 km, dvě výbavové linie a prémiové zpracování zaměřené na náročné zákazníky.
Honda, podobně jako ostatní japonské automobilky, staví elektrifikované portfolio na hybridech s minimálním podílem elektromobilů. To je silný kontrast s evropskými značkami. Honda v tomto ohledu chce posílit konkurenceschopnost novým modelem Afeela 1, který vyvíjí ve spolupráci se společností Sony. První koncept byl ukázán před dvěma lety na autosalonu v Los Angeles a nyní se nachází v závěrečné předsériové fázi.
Dle informací poskytnutých portálu Autoweek půjde o globálně prodávaný model. Nejprve se objeví na americkém trhu, což vzhledem k lokální výrobě v East Liberty v Ohiu není překvapením. První zájemci už mohou skládat vratné zálohy ve výši lehce přes 4.000 Kč s dodáním v polovině příštího roku. Tou dobou bude vůz dostupný také v Japonsku. Otázkou je, co Evropa.
Až čas ukáže, jestli bude rentabilní přizpůsobit Afeelu 1 evropským normám. Už teď má podle Karla Brauera, analytika společnosti iSeeCars.com, problémy s vysokými výrobními náklady – a to navzdory sdílení provozu se Sony. Alespoň takový komentář poskytl redakci Autoweek.
Honda obecně nepatří k levnějším automobilkám a záběry z výroby nových vozů ukazují vysoký standard dílenského zpracování a výstupní kontroly. Na druhou stranu je to nutnost, protože právě kvalitou např. VinFast v Americe pokulhává. Navíc, Honda chce konkurovat Lucidu, Rivianu a Tesle.
Tomu odpovídá také design, který staví do popředí hladké rovné linie s kontrastně černou splývavou střechou. Vůz je dlouhý 4.914 mm, široký 1.900 mm a vysokáý1.461 mm s rozvorem rovné tři metry. Navzdory zkosené zádi nabídne zavazadlový prostor o objemu 765 litrů. Jako první vstoupí na trh luxusnější výbava Signature s cenou v přepočtu od 2.170.000 Kč. Ta nabídne 21" kola. Základní linie Origin vyjde na 1.877.000 Kč – to je skoro o 200.000 Kč více než Tesla Model S.
Přitom pohon je na danou kategorii průměrný. Afeela 1 nabídne pohon všech kol se dvěma elektromotory o celkovém výkonu 360 kW. Baterie má kapacitu 91 kWh a metodika EPA jí předpovídá dojezd 483 km. Nabíjení je možné 11kW AC stanicí nebo 150kW DC nabíječkou. Přední náprava využívá lichoběžníkovou koncepci, zadní je víceprvková.
Pětimístný interiér zahrnuje panoramatickou digitální palubní desku s 3D navigací, vynikající sound systém, volant ve stylu kniplu a ambientní osvětlení. Dále posádka ocení aktivní potlačování hluku, přírodně šetrné materiály a 5G konektivitu. Díky 40 různým senzorům včetně kamer, lidarů a ultrazvukových zařízení podporuje řidiče soubor asistentů ADAS a autonomní řízení úrovně 2+.
Zdroj: Autoweek, Caranddriver, Shm-Afeela | Video: Shm-Afeela