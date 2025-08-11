Osmiválec se do Dodge Charger neměl vejít, najednou to půjde
Jen chvíli po zprávě o tom, že jeepy Wrangler a Gladiator dostanou V8, přichází náznak, že něco podobného čeká i Dodge Charger. Elektromobilu se však značka nezbaví.
Říkali, že nový Dodge Charger bude jen elektrický. Že se muscle cars nachází v podobné situaci, jako byly v ropné krizi na začátku 70. let. Že z ní vyjdou silnější, drsnější, zábavnější, více vzrušující, i když budou elektrické. Pak říkali, že charger dostane i spalovací motor. Ale jen řadový šestiválec, protože pod kapotou není pro V8 dost místa. Tehdy však ještě koncernu šéfoval Carlos Tavares a dnes už víme, že na konec Hemi V8 v osobních autech americké větve Stellantisu tlačil právě on.
Jak to nyní vypadá, nějaké místo se přeci jen našlo. „Nebuďte překvapeni, kdyby se tam vešel,“ cituje web Motor1 odpověď šéfa Dodge Matta McAleara na otázku, zda se pod kapotu chargeru vejde osmiválec Hellcat.
„To je krása téhle platformy. Někteří říkají, že máme štěstí, jiní, že jsme chytří. Nevsadili jsme na jednu technologii, jedno pohonné ústrojí. Do téhle platformy šlo velké úsilí od začátku tak, abychom měli možnost se v čase vyvíjet a pohybovat podle poptávky a změn v regulacích,“ dovysvětlil McAlear. V podstatě tak naznačil, že inženýři už od začátku počítali s možnou zástavbou široké V8 do auta, které mělo být původně jen elektromobilem.
Právě změna v regulacích byla dost možná velmi důležitým impulsem. „Jak se změnila vláda, není tajemstvím, že se silně přikláníme k výrobě spalovacích aut,“ uvedl McAlear. „Ale neopouštíme sílu, výkony a vzrušení, které přináší bateriový elektrický pohon,“ dodal.
Přesně ten pohon, o který je v současnosti nižší zájem, kvůli čemuž Dodge urychluje vývoj chargeru Sixpack, tedy verze s řadovým šestiválcem Hurricane. Charger Daytona, tedy ten elektrický, z nabídky s největší pravděpodobností nezmizí, ale automobilka patrně počítá s tím, že bude v součtu prodejů tvořit jen okrajovou část.
Charger Sixpack měl původně být na trhu až v roce 2026, přijde však už koncem letošního roku, navíc s cenou od 52 tisíc dolarů (1,09 milionu korun), což je zhruba o 10 tisíc dolarů (210 tisíc korun) méně než elektrická verze. Kdy přijde charger s osmiválcem, ať už jakýmkoliv, a za jakou bude cenu, je zatím ve hvězdách. Určitě to ale bude dřív, než prezidentu Trumpovi skončí mandát, protože pak zas rychle může přijít nucený odklon od spalovacích motorů.
zdroj: Motor1 | zdroj foto a videa: Dodge