Petr Pavel je nejrychlejším prezidentem světa. Po Nascaru vyzkoušel i Toyotu GR Yaris
Čtvrtý prezident v samostatné české historii je velkým milovníkem rychlých kol. Užívá si nejen s řídítky v ruce, což naposledy dokázal za volantem nové Toyoty GR Yaris.
Petr Pavel je bezpochyby největším motoristickým nadšencem ze všech čtyř českých prezidentů. Ještě před zvolením do úřadu si užíval šestou generaci Volkswagenu Golf GTI, na víkendy měl úžasné BMW M2 první generace. K nelibosti svých strážců se motocyklů a rychlých aut nevzdal ani jako prezident, přičemž ho od toho neodradila loňská nehoda na motocyklu, při které si přivodil menší zranění, které si vyžádalo kratší hospitalizaci.
Od té doby toho stihl hodně. Koncem letošního srpna se spolu s manželkou Evou přidal k spanilé jízdě motocyklů Harley-Davidson. O den dříve na autodromu v Mostě zase vyzkoušel okruhový speciál Nascar a stal se tak evidentně prvním prezidentem historie, který takový vůz osobně řídil.
Naposledy pak usedl za volant Toyoty GR Yaris, kterou si vyzkoušel na okruhu v Sosnové. Malý hatchback s přeplňovanou tříválcovou šestnáctistovkou dává po modernizaci 206 kilowattů. Nechybí jí poctivý pohon všech kol s preferencí zadní nápravy, který z ní dělá neskutečně zábavné a efektivní auto především na zasněžených cestách a úsecích s horší přilnavostí.
Zdroj: Toyota, video a foto: Toyota