Registrace elektromobilů v Česku v listopadu 2025: Za Českem zeje obrovská díra
Měsíční registrace elektrických aut na českém trhu přesáhly 1100 kusů, přesto tahle třída tvoří pouze malou část trhu. Nepřekvapí, že dominantním hráčem je domácí automobilka se silnou dvojicí modelů.
Za listopad bylo v Česku zapsáno 1143 nových elektromobilů, což představuje tržní podíl pouze 5,36 %. Za jedenáct letošních měsíců registrace aut s lokálně bezemisním pohonem dosahují 12.587 kusů, přičemž podíl na celkových výsledcích dosahuje 5,54 procent. To není zase o tolik více než v případě plug-in hybridů, kterých za totožné období přibylo 9789 (4,31procentní tržní podíl).
Navzdory nízkým číslům jde o nesrovnatelně lepší výsledek než například za stejné období v roce 2023. Tehdy bylo od ledna do konce listopadu zaregistrováno 6128 elektromobilů (2,97% podíl), tedy méně než polovina aktuálních čísel.
S ohledem na velikost odbytu elektromobilů jsou měsíční výsledky ve srovnání s klasickými modely nižší, byť i v tomhle případě v tabulce najdeme dva vozy, jejichž listopadové přírůstky se počítají ve stovkách kusů.
A nepřekvapivě jde o obě bezemisní škodovky. Úspěšnější je služebně mladší SUV Elroq, které je ovšem zjednodušeně řešeno zkráceným enyaqem. Oba vozy totiž stojí na platformě MEB, používají totožnou techniku a až na délku a zadní partie jsou takřka shodné i po stránce designu.
Na třetím místě s velkým odstupem najdeme Teslu Y, její sesterský model 3 se s devíti exempláři do desítky nejlepších nedostal. Volkswagen ID.3 zažívá v Česku menší renesanci, leckoho překvapí velmi slušný výsledek Fordu Explorer. Jeho současné evropské vydání vychází z Volkswagenu ID.4, což znamená zmíněnou architekturu MEB a techniku jako u obou škodovek.
|Registrace elektromobilů v Česku v listopadu 2025
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Elroq
|316
|2.
|Škoda Enyaq
|250
|3.
|Tesla Model Y
|50
|4.
|Volkswagen ID.3
|27
|5.
|Ford Explorer
|24
|6.-7.
|Dacia Spring
|23
|6.-7.
|Mazda 6e
|23
|8.-9.
|Hyundai Kona
|22
|8.-9.
|Mercedes-Benz CLA
|22
|10.
|Volkswagen ID.7
|20
|Zdroj: SDA
Nováčkem v segmentu je Mazda 6e s čínskými geny, které 23 zapsaných aut stačilo na dělené 6. až 7. místo. Dalším čerstvým přírůstkem do elektrické rodiny je třetí generace Mercedesu CLA. Nástupce čistě spalovací řady vsadil na 800V dobíjení o výkonu až 320 kilowattů, cena přitom nevybočuje z prémiových ani elektrických vod. K dispozici je navíc i atraktivní a o něco praktičtější kombi s přídomkem Shooting Brake.
Desítku nejlepších v listopadu uzavírá Volkswagen ID.7, spolu s CLA jedno z mála bezemisních kombi na trhu.
Zdroj: SDA, foto a video: auto.cz