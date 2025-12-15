Mitsubishi L200 se vrací do Evropy. Nechá si dieselový motor i schopnou čtyřkolku
Evropa není zrovna zaslíbená pick-upům, jejich nabídka proto v posledních letech řídne. Trh opustily japonské stálice Nissan Navara a Mitsubishi L200, druhé jmenované se ale už příští rok vrátí. Jen není jisté, jestli i k nám.
Evropská nabídka Mitsubishi je poslední dobou poněkud okleštěná. Krizí zmítaná automobilka se před pár lety rozhodovala, zda v Evropě vůbec zůstat. Nakonec setrvala s tím, že si pomůže s nabídkou modelů získaných od Renaultu. Dnes tak zůstaly Mitsubishi tři modely z vlastního vývoje a čtyři vypůjčené z Francie.
Po letošním návratu SUV Outlander to vypadá, že se do Evropy mohou postupně začít vracet i další vlastní modely. Mitsubishi nově potvrdilo, že se vrací na britský trh, který zcela opustilo v roce 2021. Mezi potvrzenými modely jsou ty, které známe, ale překvapivě též nová generace pick-upu L200.
Páté vydání bylo ještě nedávno v nabídce i českého zastoupení, nástupce však nikdy pro náš trh ohlášen nebyl. Ve světě se přitom prodává už druhým rokem a na jeho základech vzniká i nový Nissan Navara. Šesté L200 má opět rámový podvozek a na výběr mezi 2,4litrovým benzinovým a dieselovým čtyřválcem.
Vznětový čtyřválec má turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek a v základní specifikaci disponuje výkonem 110 kW a maximálním točivým momentem 330 Nm. Prostřední varianta má 135 kW a 430 Nm, nejsilnější 150 kW a 470 Nm. Zákazníci budou mít na výběr mezi šestistupňovým manuálem a šestistupňovým automatem.
Standardem všech pick-upů je pohon všech kol, který automobilka nabízí ve dvou verzích – Easy Select 4WD a Super Select 4WD. Pokročilejší čtyřkolka má centrální diferenciál s omezenou svorností, rozdělující točivý moment mezi přední a zadní nápravu v poměru 40 : 60. Sofistikovanější systém navíc disponuje volitelnými režimy 2H (RWD), 4H (4x4), 4HLc (4x4 s uzamčeným středovým diferenciálem) a 4LLc (4x4 s uzamčeným středovým diferenciálem a redukcí). Standardně jsou k dispozici i jízdní režimy Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand a Rock.
Jestli příchod do Británie značí také chystaný vstup na trhy Evropské unie, zatím ale není jasné. České zastoupení na příští rok chystá pouze zahájení prodeje už známého elektromobilu Eclipse Cross, pick-up L200 už nám ale nepotvrdili.
Zdroj: Autocar, foto a video: Mitsubishi