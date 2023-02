Peugeot 205 v moderním kabátku? Podle této vize by vypadal skvěle

Populární francouzský hatchback Peugeot 205 slaví v tomto roce již 40 let od svého představení. Jedna z ikon francouzské značky, v ostré verzi pak dokonce i legenda mezi sportovními hatchbacky, už se sice dlouhé roky nevyrábí, v současné době, kdy se ve velkém oživují populární retro-modely, by nás ale návrat modelu 205 v moderním kabátu vlastně ani nepřekvapil.

Vizi toho, jak by znovuzrozený Peugeot 205 mohl vypadat, pak nabídl náš redakční grafik, který se při vytváření grafiky nechal inspirovat nedávno představeným konceptem Inception, jenž nám měl odhalit budoucnost značky.

Ze samotného konceptu si přitom na moderní Peugeot 205 vypůjčil jen kola a částečně i masku, která po lehké úpravě krásně zapadla do celé vize. Na původní dvěstěpětku přitom grafický koncept odkazuje především siluetou, výrazná podobnost je však patrná i na dveřích, sloupcích a světlech.

Přední světla pracují s moderní grafikou značky Peugeot, doplněnou o již zmiňovanou masku konceptu Inception. Za zvláštní pozornost ale stojí zadní světla, která stále odkazují na tradiční čtverce. Působí však moderněji, plastičtěji a vystupují do prostoru.

Celkově záď vozu hezky odkazuje na původní hatchback, nechybí však ani řada moderních detailů. Kromě zmiňovaných moderních světel a moderního přístupu k designu můžeme zmínit například kamery místo zpětných zrcátek nebo částečně zapuštěné kliky.

V současné době nemáme žádné informace, že by se v Peugeotu něco podobného skutečně připravovalo, mnozí si ale možná ještě vzpomenou na senzaci, kterou před lety vyvolalo představení konceptu Peugeot E-Legend, odkazujícího na slavný model 504.

Když tedy Renault může přistoupit k oživení legend jako R4 nebo R5, stále existuje alespoň malá šance, že by se Peugeot mohl nechat inspirovat a mohl by nám představit i vlastní znovuzrozené ikony. Pokud by vypadaly jako koncept E-Legend či vize našeho grafika, mohly by mít mezi zákazníky slušnou šanci na úspěch.