Peugeot 3008 čeká facelift. Podívejte se, jak bude vypadat

Peugeot 3008 se v aktuální druhé generaci proměnil do podoby kompaktního SUV. Mezi zákazníky se stal hitem, v roce 2017 byl dokonce zvolen evropským Autem roku. Čas ale postupuje, a tak letos nastává čas na jeho modernizaci. Ta je už za rohem, přičemž její vzhled už byl prozrazen pomocí prvních uniklých snímků.

Poprvé se objevily na stránkách forum-peugeot.com zabývajícími se děním ve francouzské automobilce. Ukazují primárně příď automobilu, která se dočká změn v duchu aktuálních modelů 208 nebo 2008.

To bude znamenat výrazně přepracovanou tvář s novou maskou a jinak tvarovanými diodovými světlomety, protaženými o „kly“ diod denního svícení. Proměny se dočká také nárazník, přičemž prostor nad maskou ozdobí nápis 3008 v grafice známé z 208, 2008 nebo třeba 508. Naopak zadní partie se podle zpráv francouzských médií změní jen minimálně, pomocí odlišné grafiky koncových světel.

Pouze evolucí projde také interiér. Vylepší se některé materiály (byť jako celek kabina 3008 působí až prémiově), na vrchu středového panelu se pak usadí větší dotykový displej multimediálního systému, s úhlopříčkou 10". Infotainment pak projde několika blíže nespecifikovanými změnami, aby se vyrovnal aktuální konkurenci.

Naopak co se týče změn pod kapotou, je to velká neznámá. Jistotou je zachování plug-in hybridů, které na trh dorazily teprve nedávno, a tak by měly pokračovat beze změn. To znamená Hybrid s pohonem jedné nápravy a kombinovaným výkonem 165 kW a Hybrid4 se čtyřkolkou a výkonem 220 kW.

Otázkou je však budoucnost motorů 1.6 PureTech (133 kW) a 2.0 BlueHDi (130 kW). Nabízí se totiž možnost jejich nahrazení tříválcem 1.2 PureTech (114 kW), respektive ukončení dvoulitru. Zájemci o silný motor by se tím přesunuli k plug-in hybridům, což by pro Peugeot bylo výhodnější z hlediska flotilových emisí.

Zajímavou zprávou je však možnost rozšíření o nové vrcholné provedení, které má dorazit v roce 2021. Peugeot 3008 PSE by se rovněž mělo stát plug-in hybridem, s benzinovou šestnáctistovkou a pohonem všech kol o kombinovaném výkonu okolo 257 kW. Ústrojí by bylo sdíleno s chystaným Peugeotem 508 PSE.

Modernizovaný Peugeot 3008 má být podle zpráv francouzských médií oficiálně představen v září. Pandemie koronaviru jeho premiéru odsunula, podle původního načasování se vůz měl představit již na začátku léta. Do prodeje se pak dostane na konci roku, podobně jako větší 5008, která se též dočká faceliftu ve stejném duchu. Po modernizaci má vůz na trhu vydržet až do roku 2023, kdy má dorazit jeho nástupce.