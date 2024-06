Pininfarina chystá crossover, může stát desítky milionů

Koncept Pura Vision, odhalený loni v Monterey, projde proměnou do sériově vyráběného modelu. Pininfarina si od něj slibuje větší počet vyrobených kusů ve srovnání s battistou.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Italská společnost Automobili Pininfarina, která se elektrickým hypersportem Battista zařadila po bok malosériových automobilek, loni na Týdnu aut v Monterey odhalila koncept Pura Vision. Nebylo to jen designérské cvičení – podle slov Paola Dellachy, generálního ředitele Pininfariny, se během roku dostane na silnice.

„Díváme se na evoluci do segmentu, kde mohou být produkční čísla vyšší,“ řekl Dellachà v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Nový vůz nicméně nebude žádnou masovkou – jednak jeho pozice má být „mezi světem sportovních aut a maximální použitelností“ a jednak se bude cenou pohybovat mezi 400 tisíci a milionem eur, tedy 9,9–24,9 milionu korun.

Video se připravuje ...

Automobili Pininfarina je odnož stejnojmenné karosárny, založené ve 30. letech minulého století a proslulé zejména navrhováním aut značky Ferrari. Dnes patří obě společnosti indickému koncernu Mahindra & Mahindra Ltd.

Existuje šance, že Pininfarina postaví auto i s jiným než elektrickým pohonem? „Začali jsme s elektromobily, protože to je technologie, která vám v současnosti dovolí dosáhnout nejvyšších úrovní výkonu. (…) Do budoucna budeme zkoumat (…) jiné technologie,“ cituje agentura dále Dellachu. „Myslím si, že hybridy také nabízí řadu možností, jak získat to nejlepší z obou světů. Rozhodnutí ještě nepadlo, ale díváme se na všechno,“ dodal Dellachà.

Značka nemá obavy ze zpomalující poptávky po elektromobilech. „Cílíme na specifickou skupinu majitelů luxusních aut a sběratelů. Pro naše klienty není battista autem, které by nahradilo něco jiného v jejich sbírce. Je to přídavek – samozřejmě s jiným charakterem, než dosud měli,“ vysvětluje ředitel.

Zopakoval také, že battista zůstane ve všech svých verzích omezená na 150 vyrobených kusů. U chystaného crossoveru však bude automobilka patrně cílit na větší počet vyrobených aut.