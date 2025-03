Po konci The Grand Tour se slavná trojice vrátí na obrazovky. Nový formát ale nemusí každému vyhovovat

Po posledním dílu The Grand Tour se každý z moderátorů věnoval vlastní tvorbě a zejména Jeremy Clarkson se netajil tím, že už ho moderní auta moc nezajímají. To se projevilo i na připravovaném pořadu.

Loni 13. září byl odvysílán první díl šesté série The Grand Tour, který byl zároveň definitivní tečkou za celým pořadem. Poté se trojice vydala vlastními cestami. Po půl roce se ale opět vrátí na obrazovky v novém motoristickém pořadu s názvem The Not Very Grand Tour. Příhodný název, protože formát má hořkosladkou příchuť.

Většina z těch, kteří trojici hltali od té doby, kdy se poprvé sešla v Top Gearu, si televizní obrazovku bez jejich vylomenin neumí představit. Jenže od té doby uplynulo 22 let a je třeba si přiznat, že nic netrvá věčně. Na bouřlivý odchod trojice z Top Gearu v roce 2015 navázala v následujícím roce série The Grand Tour, která běžela až do loňského roku.

Nový Aston Martin Vanquish je v Praze a vy si ho můžete prohlédnout naživo Ondřej Šámal Novinky

Jeremy Clarkson již dříve řekl, že měl problém s hledáním nových témat. Jednak za svůj život už zažil asi vše, co se s auty dalo, ale hlavně se neslučuje se směrem, kterým se autoprůmysl vydává. Elektromobily v něm totiž nevzbuzují takovou vášeň, a proto o nich už nedokáže mluvit s přirozeným zápalem a nadšením jako o klasikách se spalovacím motorem.

Richard Hammond se nadále věnuje projektům spojeným s renovacemi a závoděním s veterány a pravidelně tvoří obsah pro DriveTribe. James May naopak natáčí pořady věnované poznávání různých krajin a kultur a také jeho oblíbenému ginu.

Poslední The Grand Tour zvedl vlnu zájmu o nespolehlivý Triumph Stag Lukáš Volšický Novinky

Nyní se trojice vrátí na obrazovky v novém pořadu, který má premiéru 18. dubna. Nečekejte ale obvyklé pojetí. Když už není co vymýšlet nového, je někdy lepší recyklovat oblíbené kousky z historie. Právě tam se vydávají Hammond a May. Clarkson se v pořadu objeví pouze v rámci archivních záběrů, protože se momentálně věnuje natáčení další série své farmy. Režii má na starost Phil Churchward, který stál za Top Gearem i The Grand Tour.

První díl nese název The Glory and the Power a bude věnován silným okamžikům s uřvanými dinosaury na fosilní paliva. Není tajemstvím, že dvojice moderátorů navštívila i původní prostory Top Gearu na letišti v Dunsfoldu v rámci jednoho z Mayových dílů seriálu Planet Gin.

Zatím je potvrzená premiéra pouze ve Velké Británii, ale vzhledem k celosvětovému zaměření Amazonu nebude překvapením, pokud se objeví i v dalších zemích.