Poslední The Grand Tour zvedl vlnu zájmu o nespolehlivý Triumph Stag

Už je definitivní konec. Slavné moderátorské trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se rozloučilo se svými fanoušky, když 13. září vypustilo do světa nejnovější a vůbec poslední epizodu ze svých společných putování za automobilovým dobrodružstvím. V novém filmu The Grand Tour: One For The Road procestovali Zimbabwe a v úplném závěru skončili tam, kde jejich společné cesty před 22 lety začaly.

Britská trojice moderátorů se po více než dvou dekádách společného natáčení odebrala do zaslouženého důchodu a po celou dobu ovlivňovala zájmy snad všech automobilových nadšenců. A po odvysílání jejich posledního filmu tomu není jinak, protože se na internetu zvýšil počet vyhledávání hned dvou klasických aut, s nimiž se na poslední cestu vydali. Všichni totiž vyrazili v autech, po nichž toužili ve svém mládí.

Jeremy Clarkson tak v novém filmu řídí Lancii Montecarlo, Richard Hammond usedl za volant Fordu Capri GXL a James May sáhl po málo známém Triumphu Stag. Poslední z nich se stal nejvyhledávanějším ze všech, protože britský inzertní server Auto Trader uvádí, že během jediného týdne se počet zadání Triumphu Stag do vyhledávače ojetin zvedl o 793 procent. Zájem je také o klasický ford s nárůstem 185 procent, ale Auto Trader bohužel nevydal žádnou informaci k lancii.

Vraťme se však k málo známému Triumphu Stag, který diváky nepochybně zaujal svou překvapivou spolehlivostí. Vyráběl se v letech 1970 až 1977, během nichž vzniklo 25.939 kusů. V domovské Velké Británii byl o stag takový zájem, že se už krátce po svém oficiálním debutu vyprodal na dvanáct měsíců dopředu, ale netrvalo dlouho, aby byla jeho pověst pošramocena. Triumph Stag totiž nebyl moc spolehlivý.

Luxusní sporťák z továrny odjížděl s třílitrovým vidlicovým osmiválcem Triumph, jež byl zdrojem všech problémů a často se přehříval. Ať už to bylo kvůli špatně umístěnému vodnímu čerpadlu, jež při malém množství chladiva nedokázalo cirkulovat vodu po motoru, nebo korozí chladicích kanálů. Dalším problémem byly i nepovedené rozvodové řetězy, jež se natahovaly, přeskakovaly a po méně než 40 tisících kilometrů mohly přispět ke zničení motoru.

Triumph Stag tedy není jednoduchým autem na vlastnictví, ale bezproblémovost kousku v rukách Jamese Maye k němu přitáhla velkou pozornost. Zástupci inzertního serveru Auto Trader k tomu dodávají, že hlavním důvodem nárůstu jeho vyhledávání je skutečnost, že Britové mají tohle auto v srdci a jsou ochotni mu tyto nepříjemnosti odpustit. A navíc si v něm mohou připadat jako Sean Connery v bondovce Diamanty jsou věčné. Tam jej totiž vyměnil za tradiční aston martin.