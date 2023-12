Podcast Za volantem: S Nickem Borensteinem o výstavě Bond in Motion

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Po Velké Británii, Spojených státech a Belgii se výstava Bond in Motion dostává také do Česka. „Je to všechno, co se hýbe, co jste mohli vidět v pětadvaceti filmech o Bondovi,“ říká v podcastu Za volantem Nicolas Borenstein, organizátor výstavy. To znamená třeba i ponorky nebo vrtulníky.

Celkem si budou návštěvníci moci prohlédnout pětaosmdesát exponátů na 3000 metrech čtverečních. Výstava je již otevřena a na výstavišti v pražských Holešovicích bude ke shlédnutí do konce března 2024.