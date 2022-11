Podívejte se na vývoj ceny Octavie v průběhu let. Bývalo skutečně lépe?

Českým bestselerem je dlouhodobě Škoda Octavia, jejíž ceny jsou veřejností bedlivě sledovány a kritizovány. Vzhledem k současné době, kdy prakticky vše, včetně automobilů, zdražuje skokovým způsobem, jsme se v rámci akce Inflační brzda rozhodli podívat na to, jak se v průběhu let měnila cena oblíbeného českého vozu.

Pro kontext jsme nahlédli také do dat Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, konkrétně na vývoj průměrné mzdy zaměstnanců v České republice. Brali jsme v potaz informace od zahájení prodeje první generace Škody Octavia v roce 1996 do současnosti, respektive do roku 2021 v případě příjmů. Záměrně v přehledu cen Octavie vynecháváme různé speciální a zvýhodněné edice, a to včetně provedení Tour.

