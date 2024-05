Podlehne i Toyota? Ostré SUV řady GR není nereálné, je to hlavně o penězích

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Japonské automobilce se na rallyeové scéně v současné době nebývale daří – poslední tři ročníky světového šampionátu zvládl Gazoo Racing získat titul výrobců, a závodníci tohoto týmu obsazují první místo již pět let v kuse. Zvučný akronym „GR“ se začal krátce po opětovném zažehnutí série úspěchů objevovat také na sportovně laděných verzích komerčních modelů.

Do naší paměti se zřejmě nejvíce zapsala Toyota GR Yaris, což je ve své podstatě homologační speciál, který s tříválcem pod kapotou vzal vítr z plachet veškeré konkurenci. V nabídce ovšem najdeme i model GR Supra, GR86 a GR Corolla, která se na našem trhu bohužel oficiálně neprodává. Jedná se tedy o jednu z mála automobilek, jež nepodlehla trendu „ostrých“ SUV a opravdu se soustředí na vozy schopné nabídnout ryzí požitek z řízení. Nebo ne?

Tomoya Takahashi, šéf Gazoo Racing v rozhovorech pro australská média uvedl, že automobilka by měla být schopna uspokojit zákazníky, kteří hledají prostorný a praktický vůz, aniž by obětovali výkon. Ačkoliv Toyota nabízí pro svá SUV verzi GR Sport, která zahrnuje vysokou výbavu, agresivnější design a upravený podvozek, nejedná se o plnohodnotný sportovní derivát, což by Takahashi rád napravil. Jedním dechem však dodal, že společnost má na vývoj nových produktů omezené zdroje, takže prvním krokem bude stanovení priorit.

Zatím není známo, o který z aktuálních modelů by mělo jít, ale je třeba poznamenat, že japonská značka má na výběr poměrně širokou škálu možností. Dokážeme si docela dobře představit sportovní derivát modernizované Toyoty C-HR, která už v základu nabízí velmi slušné jízdní vlastnosti a atraktivní design, avšak těžko říct, zda by tento model splňoval kritérium dostatečné praktičnosti.

Nabízí se také „vylepšení“ nové Corolly Cross, ale ani ta rozměry příliš neohromí. Cokoliv většího už považujeme z hlediska snahy o ryzí zážitek ze sportovní jízdy téměř za nemožné, ale nechme se překvapit, s čím automobilka přijde.