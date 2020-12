Podmol před startem: Teď mě zajímá Dakar, ostatní počká

V sezoně 2013 vybojoval jako první neamerický závodník na X-Games zlatou medaili, když vyhrál závod ve skoku do výšky.

Rallye Dakar se zúčastnil Podmol jednou jako člen doprovodu týmu Barth Racing v sezoně 2016. Jako závodníka ho čeká na slavné soutěži premiéra. Pojede s motocyklem Husqvarna FR 450 Rally ve vlastním týmu Podmol Dakar Team.

Museli se rozlozučit

Jméno Podmol se objevilo na startu Dakaru již v roce 1994, ale Liborův otec tehdy soutěž nedokončil. „Mohu říci, že táta byl v mládí skvělý chlap! Mám syna, kterému je devět, a dceru, té je šest, takže se dostávají do věku, kdy tomu rozumějí. Mohou jezdit na kolech, po domě, na malé dráze v zahradě nebo v lese,“ říká Libor mladší, který absolvuje svoji odloženou premiéru. Původně měl v plánu se zúčastnit Dakaru již před rokem. Zabránil mu v tom však těžký pád v květnu 2019 v Mnichově, při kterém si zlomil obě nohy a dodnes v nich má 43 šroubů a titanové destičky.

Původně se domluvil na spolupráci s týmem Orion – Moto Racing Group, který vede zkušený manažer Ervin Krajčovič. Podmol absolvoval tréninkovou soutěž v Řecku a ve španělské Andalusii kvalifikační rallye pro Rallye Dakar. „Byla to velká zkušenost, bez nich by to bylo horší. Řecko byla pěkná, dovolenková rallye, na které jsem ale zjistil, že mě to vlastně baví. Pak jsem jel dakarskou kvalifikaci ve Španělsku, kde mě to také bavilo. Jel jsem na velké motorce a uvědomil si, že je to o ústa," usmíval se.

Ovšem následně se jejich cesty rozešly. Důvodem byl střet zájmů sponzorů obou stran, které nešly při nejlepší vůli skloubit. „Chci ale moc poděkovat panu Krajčovičovi za přijetí do týmu. Vážím si toho, jak se mi věnovali. Věřím, že budeme spolu nadále komunikovat a těším se na setkávání v bivaku,“ doplnil Podmol, který do Saudské Arábie odcestuje s hlavním mechanikem Petrem Veseckým a asistenční vůz budou mít na starosti Petr Bábek a Vladimír Hejný.

Našel si parťáka

Český jezdec bere vlastní cestu nesmírně zodpovědně. „Tvrdě trénuji a vkládám do toho peníze, považuji za svůj hlavní cíl, abych dokázal soutěž za každou cenu dokončit. Jsem pravděpodobně historicky prvním freestylerem na dakarské scéně,“ řekl Podmol a vysvětlil, s čím se musel vypořádávat při prvních trénincích: „Patnáct let jsem nemusel používat rychlost. Bylo nutné dostat jí do krve a k tomu dynamiku, abych si zvykl na tempo, které trvá několik hodin a ne dvě minuty jako ve freestyle motokrosu. Právě tam jsem se naučil se absolutně soustředit a to si přináším do rallye. Myslím, že jsem ještě nikdy nebyl tak dobře fyzicky připravený.“

Spoustu tréninkového času trávil společně s Janem Brabcem, který má za sebou tři starty na Dakaru. Ovšem po uplynulém ročníku se rozloučil s týmem Big Shock! Racing. „S Honzou se známe dlouho a dříve jsme bojovali o český motokrosový titul ve třídě 125. Vyhrál a já byl druhý. Během posledního desetiletí jsme se příliš často neviděli, takže je skvělé znovuobjevit přátelství,“ říká Podmol a připomíná svou další činnost: „Napsal jsem své knihy, abych měl vzpomínky. Když jsme točili film, napadlo mě, že si rok budu pamatovat velmi dobře. Právě jsem vydal svou třetí knihu. Příběhy se mi líbí. Kdybych je nezapisoval, zapomněl bych na spoustu věcí. Je to také pro příští generaci, pro mé děti.“

Freestyle, nebo Dakar?

Nijak netají, že starty na Dakaru mu musejí dávat i ekonomický smysl. Při celosvětové koronavirové krizi totiž přišel o svého dlouholetého partnera, severoamerického výrobce energetického nápoje RockStar a start na lednové rallye proto musel financovat i z vlastních zdrojů.

„Uvidím, jak moc mě to bude bavit a jaký to bude mít přínos. Jsem taky realista a stojí to docela dost peněz. Najít partnery a sponzory je v této době složité a já se nechci dostat do bankrotu jen proto, že se mi líbí jezdit rallye. Budu chytřejší v únoru. V období, kdy jsem toho měl plné zuby, tak jsem možná někde řekl, že pojedu jen jednou, ale uvidíme," dodal Libor Podmol.