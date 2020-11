Rallye Dakar 2021 se podle aktuálních plánů bude konat, a tak přípravy posádek jsou v plném proudu. Platí to i pro ty české, které opět budou zastoupeny v hojném počtu. Které české posádky se na nadcházející saúdskoarabský Dakar 2021 chystají? A jaké změny je případně čekají?

Lopraise doplní druhý kamion

Češi budou jako již tradičně hojně zastoupeni především v kategorii kamionů. Důležitou změnu čeká tým Instaforex Loprais Praga Team Aleše Lopraise. Po letošní premiéře speciálu Praga V4S DKR stáj chystá nasazení druhého vozidla, za jehož volant se po roční pauze vrátí Jan Tománek.

V tomto případě ale nepůjde o stejný speciál jako v případě Lopraisovy posádky, která zůstává věrná letošní Praze V4S DKR, ale o Tatru Jamal, alias Queen 69, již dříve užívanou na Dakaru přímo Lopraisem. Královna, která Dakar naposledy jela ještě v Jižní Americe v roce 2019, se tentokrát představí v modrém zbarvení.

„Rozhodně mi to dodá určitý klid a pohodu, ačkoliv na trati speciálky člověk nikdy neví, jestli druhý vůz jede minutu nebo hodinu za ním. Každopádně je dobré vědět, že někde za vámi je další auto, které vám může poskytnout třeba náhradní pneumatiku,“ říká sám Loprais, který tím naznačuje, že by mu Tománkova posádka měla případně pomoci v nouzi. Spojení Tománek-Loprais přitom není nové, jsou to dlouholetí přátelé, kteří navíc spolu závodili v roce 2017.

Tománka v Tatře mimochodem doplní Tomáš Kašpárek a Jiří Stross, zatímco v vedle Lopraise budou sedět stejně jako letos Khalid Alkendi a Petr Pokora. Praga mimochodem během letošního roku prošla mírným vylepšením, hlavně co se týče tlumení kabiny, chlazení nebo elektroniky. „Šli jsme jenom po spolehlivosti, vůbec jsme neřešili zvyšování výkonu nebo nějaké zásadní změny,“ shrnuje úpravy sám Loprais.

Buggyra a její hvězdný tým

Dva kamiony nasadí také Tatra Buggyra Racing, kdy již dříve oznámenou posádku Martina Šoltyse nově doplní hvězdný Ignacio Casale. Chilský závodník je trojnásobným šampionem Dakaru, byť za řidítky čtyřkolky, na níž vyhrál i letos. Ani závodní kamion mu ale není cizí, právě v něm totiž v roce 2010 na Dakaru debutoval, byť jen jako člen posádky. Řídil tehdy jeho otec Francisco.

„V kategorii čtyřkolek jsem dosáhl všech svých cílů a vyzkoušet si závodění s kamionem bylo vždycky mým snem,“ vysvětluje Ignacio Casale důvody tohoto kroku. Za Buggyru pojede v Tatře Phoenix s manuálním řazením, kterou letos pilotoval Martin Šoltys. Ten v nadcházejícím ročníku naopak přesedlá do Phoenixu s automatem. „Myslím, že v dunách auto díky automatické převodovce zrychlí a budu mít čas věnovat se v nesrovnatelně větší míře řízení. Alespoň v této chvíli jsem o tom přesvědčený,“ říká k této technické změně Šoltys s tím, že výhodou by měl být také silnější motor.

Buggyra ale bude mít hvězdné obsazení také v kategorii bugin. Josefa Macháčka totiž v druhé bugině tentokrát doplní slavný Tomáš Enge, jediný český závodník, který se postavil na start závodu Formule 1. „Moc se na to těším, i když člověk jde do totálního neznáma. Zažil jsem toho už hodně, ale teď na to nahlížím jinak než před deseti, dvaceti lety, kdy jsem zažíval premiéry v ostatních kategoriích,“ říká Enge, jehož bude navigovat Markéta Skácelová.

Vedení roudnického týmu mimochodem přiznalo, že v průběhu roku měnilo plány. Původně chtělo nasadit na Dakaru 2021 tři buginy a jeden kamion. Casale se ale nakonec rozhodl, že raději pojede právě v kamionu, a tak je výsledkem nasazení dvou kamionů a dvou bugin. „O možnosti spolupráce s Ignaciem jsme mluvili už asi čtyři, pět let. Má určité zdravotní problémy se šlachami na rukou a už před lety říkal, že chce končit. A pak Dakar vyhrál. Říkal, že hledá další motivaci,“ říká k akvizici Casaleho šéf týmu Martin Koloc.

Další automat

To tým Big Shock Racing Martina Macíka mladšího čekají také změny, byť ne tak významné. Osvědčená posádka Macík, Tomášek, Švanda zůstává věrná speciálu Iveco, přezdívanému Karel, podobně jako Šoltys však nahradí manuální převodovku automat. „Měla by nám pomoci zrychlit hlavně v dunách, kde umožňuje plynulejší jízdu pod plným plynem. Loni jsme byli jediní v TOP 5, kdo jel na manuální řazení. Po zvažování všech plusů i mínusů jsme se pro automat nakonec rozhodli,“ komentoval už dříve tuto změnu šéf týmu Martin Macík starší.

Na české posádky se ale můžeme těšit také v kategorii osobních automobilů. Chybět nebude třeba Tomáš Ouředníček, který se na start Dakaru postaví už po osmé. Kompletní výměna personálu ve stáji Ultimate Dakar Racing však znamená i změnu značky závodního speciálu.

V rámci spolupráce s lokálním dealerem Toyoty z Jihlavy po čtyřech letech ve Fordu Ranger nově přesedlá na Toyotu Hilux. V rámci omezeného rozpočtu však půjde o starší model, navíc nikoliv továrně upravený. I proto jsou ambice Ouředníčka tentokrát spíše skromné, za velký úspěch by považoval i umístění v top 20.

Věrný Fordu naopak zůstává Martin Prokop, který své plány pro Dakar 2021 teprve odhalí.

Premiéra Podmola

V kategorii motocyklů pak můžeme očekávat premiéru bývalého mistra světa ve freestyle motorcrossu Libora Podmola. Toho jsme dosud znali v barvách týmu Orion Moto Racing Group, na Dakaru však pojede pod hlavičkou vlastní stáje Podmol Dakar Team. Důvodem jsou odlišní sponzoři obou subjektů.

„Náš tým má svoje partnery, Libor zase své. Je to těžké, protože samozřejmě každý z nich by se rád prezentoval v co největší možné míře. My to v tuto chvíli nejsme schopni skloubit, protože tým i Libor má své závazky. Přestože jsme byli přesvědčeni, že to půjde, tak i kvůli aktuální situaci, která ve světě panuje, to možné není,“ říká Ervín Krajčovič, šéf týmu, jehož členy jsou i Milan Engel a Martin Michek.

Klymčiw s historickou Škodovkou

Novinkou nadcházejícího ročníku pak bude i tzv. Dakar Classic věnovaná historickým vozidlům. Na její start se postaví motocyklový závodník Ondřej Klymčiw, a to se speciálem Škoda 130 LR. Ten se kvůli vážné nehodě v roce 2018 rozhodl už nezávodit na motocyklu a raději řidítka vyměnil za volant historického speciálu.

Rallye Dakar 2021 se opět pojede výhradně na území Saúdské Arábie. Pandemie koronaviru neumožnila pořadatelům dostatečně prozkoumat lokality v okolních zemích a rozšířit závod i do dalších států. I tak se však máme těšit na zcela novou trať, z předchozího ročníku má být zachováno jen několik desítek kilometrů.