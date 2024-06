Poláci začali vyrábět malý čínský elektromobil. Vyhne se tak vysokému clu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco na rumunskou Dacii Spring by se vztahovalo 31% clo, pokud se ho Evropská unie skutečně rozhodne zavést v plánované výši, na čínský Leapmotor T03 nikoliv. Důvodem je, že zatímco se spring vyrábí v Číně a do Evropy s velkým úspěchem dováží, Leapmotor T03 se začal montovat v Polsku.

Konkrétně ve výrobním závodě koncernu Stellantis, a to v rámci společného podniku Leapmotor International, v němž má ovšem Stellantis 51% podíl. Polská továrna byla vybrána kvůli zhruba polovičním výrobním nákladům na jedno auto (cca 400–500 eur, tedy 9.900–12.400 korun) oproti výrobě v Itálii.

„Zvýšení cel je ve skutečnosti o něco výš, než Leapmotorem očekávaný rozsah 25 – 30 %, takže se zdá, že automobilka je nakloněna pokračování snah o lokalizaci výroby,“ cituje britský magazín Autocar Siao-i Lej, analytik společnosti Jeffries. Protože se T03 bude montovat v Evropě, hrubý zisk na jednom kusu bude 16 %, nikoliv jen 5 %. To by platilo, pokud by prodejní cena vozu začínala na 20 tisících eur, tedy 495 tisících korun.

Malinké T03 má délku 3,6 metru, výkon 55 kW a dojezd 280 km na jedno nabití 36,5kWh baterie dle měřicí metodiky WLTP. Nabízí jízdní asistenční elektroniku na úrovni běžné u levných evropských aut, což zahrnuje aktivní hlídání jízdních pruhů, sledování únavy řidiče či systém ISA. Plná výroba T03 naběhne v září letošního roku.