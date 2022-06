Policejní Ford má motor z tanku 27,0 V12 skoro pětinásobného výkonu

Mezi děsivě upravenými prototypy kutilů vyčnívá z řady nevšední sedan překvapující značkou, původem, zaměřením, výkonem i zpracováním. Čtyřdveřový Ford Crown Vic Interceptor začal jako policejní služebníček v USA než doputoval do Švédska, kde dostal funkční motor z tanku.

Majitel Daniel Werner není jako jeho souputníci upravující zbídačené bavoráky, mercedesy, hondy nebo škodovky, zachránce vyřazeného policejního Fordu začal od podlahy. Motorový prostor zaskládal 27litrovým vidlicovým dvanáctiválcem Rolls-Royce o sériovém výkonu kolem 550 až 600 koní (405 až 441 kW). Bojový pohon nadopovala dvě turbodmychadla schopna nafouknout výkon skoro pětinásobně, konečná hodnota by měla v ideálním případě dosáhnout cca 2.500 koní (1.839 kW).

Nekompromisní strojovna se nevešla pod tovární kapotu, a to měl Werner v hledáčku ještě objemnější vojenský agregát (37litrový motor Rolls-Royce Griffon používaný ve stíhacích letounech). Pohledem na zatíženou přední nápravu možná padla dobrá volba na menší Merlin prodávaný z druhé ruky jako lego stavebnice pro dospěláky. Zásilka byla doručena ze sousedního Finska, kde sběratel nashromáždil desítky odkoupených Merlinů od vojáků, kteří s britským V12 křižovali bojiště do 70. let minulého století.

Bývalý tankový motor Rolls-Royce se už několikrát objevil jako součást odvážného projektu, jen Werner pokročil k dvojnásobnému přeplňování pomocí turbodmychadel Borgwarner S500SX. Zástavbu doplnilo nové vstřikování, elektronické zapalování, mazaní se suchou skříní a na řadu přijde zvýšení omezovače otáček na 4.000 ot./min.

Přední maska s prostorem pro komponenty Merlinu byla naroubována na sériový žebřinový rám Fordu. Zakázkové tlumení zabraňuje ponoření přídě do země, vždyť The Meteor Interceptor váží dohromady přes dvě tuny a z toho má motor nad předními koly přes 770 kilogramů. Přizpůsobený podvozek drží a díky nastavitelnému pružení je poměr celkové hmotnosti 55,8 % a 44,2 % mezi přední a zadní nápravou – ta překvapivě není tolik vzdálená od továrního nastavení, jak by se dalo očekávat.

Z originálního exteriéru byla vyměněna i kola, která nahradily dvacetipalcové disky OZ Racing Hyper GT obuté do pneumatik Toyo 255/35 R20. Zpoza odlehčených paprsků vykukují vylepšené brzdy Wilwood, spolu s čistě funkčním interiérem plným rámu dávají jasně najevo radikální směr tohoto kutilského pokusu.

Experiment pokračuje úspěšně, z několika videí a fotek vyzařuje oprávněná radost nad zapojením skutečně funkční techniky. V12 vrčí, podvozek drží, brzdy brzdí, elektronika posílá data, a proto se může nahlas mluvit o snaze dosáhnout rychlosti přes 320 km/h, čistě teoretické maximum je ještě o 60 km/h vyšší v teritoriu například Bugatti Veyron.