Poptávka po elektromobilech zpomalí, myslí si špičky autoprůmyslu i analytici

Elektrická auta, podle mnohých nevyhnutelná budoucnost automobilového světa, v současnosti na prodejích rostou. Meziročně, alespoň v období od ledna do září, to je aktuálně o 47 %. Jenže v blízké budoucnosti to podle řady výrobců včetně Tesly, Volkswagenu či Mercedesu-Benz bude vypadat jinak.

Prodeje mají zpomalit, jak budou zájemci čekat na lepší či levnější modely, které se na trhu očekávají během dvou, tří let. Tomu také napomáhají vysoké úroky a je to vidět například na počtu objednávek nových aut u Volkswagenu, který je oproti loňskému roku poloviční.

Ten už se na snížení poptávky připravuje – nejprve odstavil výrobu modelů ID.3 a Cupry Born ve Cvikově v říjnu na dva týdny, před několika dny přišla od magazínu Automobilwoche zpráva o tom, že výroba má být opět zastavena v posledním měsíci letošního roku. Také se má v příštím roce snížit počet zaměstnanců továrny, a to o necelých pět stovek.

Nejen vysoké úroky však stojí za poklesem zájmu o elektrická auta. Podle agentury Reuters se přidává také fakt, že spotřebitelé nejsou přesvědčeni o vhodnosti elektromobilů pro své potřeby z hledisek bezpečnosti, dojezdu a ceny.

„Hlavním problémem je nejistota. Řada lidí předpokládá, že se technologie zlepší, takže radši počkají tři roky na nový model, než aby koupili teď auto, které bude rychle ztrácet na hodnotě,“ myslí si Thomas Niedermayer, bavorský prodejce automobilů.

„Člověk chce udělat něco pro životní prostředí, ale má dojem, jako by si podrážel nohy drahou investicí, která učiní jeho život komplikovanějším,“ cituje agentura Flaviu Garciovou, žijící ve Skotsku, kterou odrazuje od nákupu elektromobilu kromě vysoké ceny také obava o životnost baterie či nedostatek nabíjecí infrastruktury.

Podle webu AutoTrader jsou ve Velké Británii elektromobily pořád v průměru o třetinu dražší než srovnatelná auta se spalovacím motorem. Řada nových modelů, která bude cílit na nejnižší cenové kategorie nových aut, se nedostane na trh dřív než v roce 2025. A tehdy už budou v řadě evropských států soupeřit s čínskými značkami BYD či Nio.

Kritici varují už dlouhou dobu, že nedostatek cenově dostupných elektromobilů zastaví rychlý růst, poháněný pionýry a flotilovými prodeji. Přitom nejen v Evropě chybí širší nabídka levných elektromobilů, které by zároveň dokázaly naplnit potřeby jejich zákazníků – také Severní Amerika začíná pociťovat problémy. Ford a General Motors nedávno oznámily odložení příchodu levných elektrických aut na trh kvůli slabší poptávce a vyšším nákladům, popohnaným mimo jiné novými kolektivními smlouvami s odborovými organizacemi.

Nejen tito dva giganti, ale např. i Tesla nebo Rivian, značky, které se na elektromobily specializují, podle agentury omezují investice. Přijetí elektromobilů většinovými spotřebiteli není tak rychlé a pro automobilky tak ziskové, jak špičky automobilového průmyslu očekávaly.

Důvody jsou podobné – vysoké úrokové sazby znamenají, že elektromobily nejsou cenově dostupné lidem se středními příjmy, a nedostatečná dobíjecí infrastruktura zase odradí lidi, kteří jsou zvyklí během pár minut natankovat palivo na několik set kilometrů jízdy. Právě proto, alespoň podle Jeffa Parenta, provozního ředitele amerického řetězce prodejen aut AutoNation, „budou následující tři nebo čtyři roky náročné“.

Podobně jako Volkswagen v Evropě, i Ford v USA přistupuje opatrněji k růstu poptávky po elektromobilitě. Počáteční zájem o pick-up F-150 Lightning ho přiměl na jeho výrobní lince vytvořit třetí pracovní směnu, aby ročně vyráběl 150 tisíc kusů. V říjnu ji však zase zrušil a propustil zhruba 700 zaměstnanců.

Kromě toho v USA řada automobilek uzavřela dohodu s Teslou na používání jejího nabíjecího standardu, aby mohly i jejich elektromobily začít využívat Superchargery, dosud zejména kvůli jinému konektoru vyhrazené teslám. To je „jasný signál, že si uvědomují, že poptávku drží zpátky obava o dostupnost nabíjení,“ myslí si Mark Wakefield, vedoucí konzultant na poli autoprůmyslu u firmy AlixPartners.

Ve Spojených státech, stejně jako např. v Německu, budou navíc od příštího roku omezeny státní dotace na elektromobily. V Německu to bude snížením maximální výše dotace z 4.500 eur (110 tisíc korun) na 3 tisíce eur (73 tisíc korun), v USA zase omezením šíře aut, která dosáhnou na federální daňový kredit ve výši 7.500 dolarů (170 tisíc korun). Přijdou o něj např. auta, jejichž baterie mají díly s Číny nebo od firem, v nichž mají čínské vládní instituce nejméně čtvrtinový podíl.

„Tomu, čím budeme procházet v letech 2024–2027, říkáme ‚údolí smrti‘ – nízké zůstatkové hodnoty, silná nabídka, slabá poptávka,“ komentoval blízkou budoucnost Philip Nothard z firmy Cox Automotive, která se zabývá poskytováním služeb prodejcům aut.