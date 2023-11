Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Skupina Renault v poslední době v podstatě přepracovala všechny tři své značky. Alpine zůstává sportovní, ale postupně se bude muset vydat cestou elektrifikace, Renault už zkraje loňského roku oznámil, že do roku 2030 začne v Evropě prodávat výhradně plně elektrická auta.

Dacia stojí v o něco nižších patrech trhu, ale i tak je nesmírně silná – v rámci Evropy je druhou nejprodávanější značkou soukromým klientům, model Sandero je vůbec nejprodávanějším autem fyzickým osobám od roku 2017 a za období od ledna do září letošního roku meziročně rostla co do prodejů o téměř 17 %.

Toho dosahuje díky setrvalé strategii nabídnout to, co zákazník skutečně potřebuje – ale nic navíc – za co nejnižší cenu. Nemá třeba elektricky nastavitelné sedačky, protože nejsou nezbytné, zvyšují cenu vozu a také zvyšují jeho hmotnost. A čím lehčí auto je, tím slabší motor mu stačí, tím menší a lehčí může mít brzdy atd. – a tím nižší spotřebu paliva emise CO 2 v normovaném testování vykazuje.

To dále oddaluje potřebu elektrifikace, která – opět – zvyšuje náklady na výrobu a zvyšuje hmotnost vozu. A tedy posílá auta v tom nekonečném začarovaném kruhu opačným směrem, než se v něm Dacia snaží kráčet. „Chceme, aby Dacia stále nabízela správné auto za správnou cenu, stejně jako dosud,“ říká Xavier Martinet, senior viceprezident značky pro pro marketing, prodeje a provozní operace.

Přesto však Dacia již elektrifikovaná ústrojí nabízí. Je tu jednak model Spring, který se v rámci Evropy prodává jak teplé housky. U nás je svou cenou a schopnostmi příliš drahý ve srovnání s ostatními daciemi, ale řada Evropských zemí nabízí na pořízení elektromobilu vysoké dotace, které z kapes ostatních daňových poplatníků citelně snižují jeho pořizovací cenu.

Ve Francii například stojí Dacia Spring od 15.800 eur (390 tisíc korun), ovšem po odečtení dotace ve výši 5 tisíc eur (123 tisíc korun). To je stále více než sandero, ovšem srovnatelně se sanderem Stepway, které začíná na 15.100 eurech (373 tisících korun). V Česku, kde dotace na pořízení elektromobilů pro fyzické osoby neexistují, je spring k mání od 576.400 korun (v ceníku je jen s plnou výbavou Extreme, která ve Francii stojí od 17.300 eur, tedy 427 tisíc korun, po odečtení pětitisícové dotace). Sandero Stepway naopak začíná na 361 tisících korun, resp. ve verzi Extreme na 417 tisících korun. Spring má starý technický základ, pocházející z rozvojových asijských zemí. Je přeznačkovaným čínským Renaultem City K-ZE, který je zase elektrickou verzí modelu Kwid, vyvinutého v polovině 10. let pro indický trh.

Chce Dacia v tématu elektrifikace pokračovat podobnou cestou, jako u springu, např. u modelu Sandero, který podle starších slov generálního ředitele značky Denise Le Vota bude ve své příští generaci elektromobilem? Podle Martineta je v Evropě poptávka po elektromobilu se základní cenou do 25 tisíc eur, tj. 617 tisíc korun.

Automobilkám se zatím nedaří přijít s takovým autem způsobem, který by nevyžadoval levnou techniku, určenou pro rozvojové země; Citroën s nedávno odhaleným modelem ë-C3 jde stejnou cestou. Jakou bude mít techniku příští generace sandera, je podle Martineta zatím brzo zkoumat – jeho příchod na trh je otázkou let 2027–2029. Dost možná navíc bude mít různé možnosti pohonu včetně elektrického, doplnil viceprezident.

Příští duster nabídne hybrid, ale naftu nikoliv

Dacia chce postupně do nabídky přidávat další modely, další hybridy, více elektrifikace. Otázkou však podle Martineta je, kdy to bude dělat, a není to otázka technická, nýbrž ekonomická – kdy se to vyplatí, kdy to bude pro zákazníka dostatečně cenově dostupné.

První dacií s možností hybridního pohonu je model Jogger; v Česku se tak zatím neprodává, ale brzy začne a v rámci Evropy je už nyní čtvrtina nově objednaných joggerů právě s hybridním pohonem. V rámci hybridů je totiž ve své třídě nejlevnější – ve Francii začíná na ceně 24.900 eur, tedy 614 tisíc korun.

Duster nové generace, který by se měl odhalit ještě v letošním roce, bude s joggerem sdílet platformu CMF-B a také nabídne hybridní pohon. Stejně tak u něj můžeme očekávat pohon všech kol – podle Martineta zůstává čtyřkolka v DNA značky Dacia, ovšem zda půjde pohon 4x4 kombinovat s hybridním pohonným ústrojím, neprozradil.

Hybridní ústrojí v Dacii Jogger je převzato od Renaultu – jde o techniku, kterou Renault označuje E-Tech. Spalovacím motorem je zážehový nepřeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru, který spolupracuje s tzv. multimódovou automatickou převodovkou. Ta nemá třecí spojku, synchronizační kroužky ani hydrodynamický měnič točivého momentu. Místo nich má zubové spojky a pomocný elektromotor, který se stará o sladění rychlostí jednotlivých ozubených kol při změně převodů. Ty tu jsou čtyři pro spalovací motor a dva pro elektromotor. V nízkých rychlostech vůz jezdí svižně jako elektromobil díky okamžité dostupnosti točivého momentu elektromotoru, ve vyšších naopak používá spalovací motor – a změna jeho rychlostních stupňů trvá dlouho.

Co příští duster nenabídne, je vznětový motor. A protože současný duster je poslední dacií v nabídce s turbodieselem, znamená to s největší pravděpodobností konec nafty u značky Dacia. Naopak s pohonem na LPG značka počítá i nadále a právě plynový pohon spolu s hybridem budou podle Martineta dostatečné náhrady za vznětové motory.

LPG Martinet označil za dobrou cestu ke snižování zátěže životního prostředí. „Když říkáme, že budeme poslední, kdo bude prodávat spalovací motory, neříkáme tím, že chceme znečišťovat životní prostředí,“ upozornil Martinet a dodal, že právě kvůli tomu bude LPG hrát sice doplňkovou, ale důležitou roli v portfoliu značky.

Skutečná bezpečnost je důležitější než hvězdičky v testech

V duchu výše zmíněné snahy nabízet to, co je skutečně nutné, ale nic navíc, také automobilku příliš netrápí, že nezískává plný počet hvězdiček v testech bezpečnosti Euro NCAP. V nich totiž hraje pasivní bezpečnost auta čím dál menší roli – v posledních letech nabývají na důležitosti elektronické jízdní asistenty. Ty jsou drahé a podle Dacie ne zcela nutné, takže v jejích autech prostě nejsou.

To ji stojí hvězdičky; nikoliv fakt, že by pasivní bezpečnost dacií byla mizerná. „Spring má jednu hvězdičku, ale znamená to, že je nebezpečný? Odpovídá všem homologačním požadavkům, má 6 airbagů,“ nastiňuje Martinet a dodává, že kvůli zpřísňování a rozšiřování požadavků Euro NCAP auto, které před osmi lety mělo pět hvězdiček, dostane dnes možná jednu.