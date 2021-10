Porsche 356 z roku 1956 jede na lyžích dobýt sedmý kontinent

Po necelých dvou letech zpoždění se Renée Brinkerhoff připravuje na závěrečnou etapu charitativního projektu „Project 356 World Rally Tour“. Americká automobilová závodnice bojuje proti překupníkům s dětmi pomocí objíždění planety se svým věrným Porsche 356 A z roku 1956. Společně už projeli šestici kontinentů po všech typech terénu. Extrémní počin by prověřil zkušené vytrvalostní jezdce moderních speciálů, natož ženu v klasickém 65 let starém praotci závodních aut.

Poslední etapa povede na konec světa. Závěrečná trasa měří stylových 356 mil (573 km) a míří na sedmý kontinent čili do Antarktidy. „I když jsme nesmírně hrdi na dokončení každé vytrvalostní rallye, do které jsme vstoupili, naším skutečným posláním bylo představit celosvětový vizuál, který podpoří úsilí o ukončení obchodování s dětmi. Měli jsme cíl prolomit bariéry a nastavit nové rekordy, takže doufáme, že naše expedice do Antarktidy to dokáže,“ sdělila Brinkerhoff k plánovanému startu.

Vůz míří transportem z Velké Británie do Chile a následně bude letecky dopraven na ledovec Union v Antarktidě. Brinkerhoff a její mateřský tým Valkyrie Racing mají sraz v Chile na konci listopadu, a pokud počasí dovolí, začne poslední jízda přesně 5. prosince 2020. Na překonání ledového pekla je vyhrazen necelý měsíc, do konce tohoto roku by měl být projekt úspěšně dokončen. Dlouho očekávaná cesta byla odsunuta o 18 měsíců, což pomohlo lepšímu naplánování a čas se podepsal i na expedičním Porsche.

Konstruktér zakázkového podvozku a také dobrodruh Kieron Bradley nahradil zadní pneumatiky sněhovými pásy a na přední byly připevněny páry lyží spolu se specializovaným systémem rámů a pružení. Polární prototyp historických tvarů bude používat jednoramenné odpružení se stavitelnými tlumiči pro lepší stabilizaci jízdního projevu. Přidání lyží, pásů, solárních panelů a dodatečných výztuh zvýšilo celkovou hmotnost, kterou bylo potřeba lépe rozložit kvůli snížení tlaků na sníh nebo led pod vozidlem. „Úspěch Renée a jejího Porsche bude pocházet z promyšlené rovnováhy vhodných technologií a implementované redukce hmotnosti,“ věří Bradley.

Použité lyže musí zhutnit zmrzlý podklad tak, aby zadní pás mohl zabírat a pohánět prototyp k cíli. Jednou z mnoha potřeb polárního veterána je dodržení možnosti demontovat lyže i pásy a nahradit je pneumatikami s hroty bez nutnosti měnit geometrii kol. K provedení úpravy mimo civilizaci by měl posloužit nafukovací zvedák.

Podobné servisní zásahy nepadnou na bedra pouze Renée, protože ji během humanitární mise doprovodí britský průzkumník Jason de Carteret coby navigátor. De Carteret provedl koncem světa více než 50 expedic, vrátil se ze severního i jižního pólu a společně s Bradleym vybojoval dva světové rekordy v nejrychlejší pozemní cestě na jižní pól v polárním vozidle, které si navrhli. Přestavěné Porsche ovšem neprošlo testy, nebyl čas zkušebně zajet do terénu a prověřit připravenou výbavu. „Neměla jsem příležitost auto otestovat, to přijde, až budeme na ledovci. Doufáme, že se nový design osvědčí. Jason a Kieron říkali, že na Zemi není žádný terén jako Antarktida, tudíž ani neexistuje prostor pro skutečný test,“ ujasnila Brinkerhoff.

Pětašedesátiletá máma čtyř dětí pomáhající dalším matkám a nezletilým obětem obchodu nabírala řidičské zkušenosti v centru Porsche Track Experience. Před odjezdem na charitativní pouť dlouhou přes 32 tisíc kilometrů navštívila instruktora a závodníka Hurleyho Haywooda, který Renée školil na sedadle spolujezdce i za volantem. „Pořád mě vodil po trati, bylo to takové posílení sebevědomí,“ vzpomíná Brinkerhoff a doufá, že nic nebrání dokončit automobilovou propagaci rovnosti v lidské společnosti.