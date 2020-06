Porsche Cayman a Boxster prý žijí díky čtyřválcům

Pravověrní fanoušci značky Porsche nad čtyřválcovými motorizacemi často ohrnují nos, protože správné Porsche by mělo být poháněno šestiválcem. Někteří kvůli tomu dokonce nevnímají modely Boxster a Cayman jako „pravověrná“ Porsche a nemohou jim od roku 2016 přijít na jméno.

Frank-Steffen Walliser, šéf produktové linie modelů 718, ovšem v rozhovoru pro australské kolegy z Whichcar nastínil, proč byly přeplňované čtyřválce pro řadu 718 tak důležité. A z jeho slov je patrné, že právě díky nim mohou oba modely i nadále existovat.

„Byl to jeden z nejdůležitějších strategických kroků v této modelové linii. Zkontroloval jsem data prodejů za posledních dvacet let a zjistil jsem, že když jsme představili dvoulitrový motor, otevřeli jsme si čínský trh. Díky jejich nařízením o osvobození od daně z nákupu a luxusní dani nás dvoulitr přivedl do úplně jiného příběhu,“ vysvětloval Walliser.

I když ale Walliser své rozhodnutí obhajuje, přiznává, že úspěch v Číně nebyl zadarmo. „S čtyřválcem jsme ovšem ztratili část prodejů na, řekněme, tradičnějších trzích. A všichni víme, že motor je to sice kvalitní a auto s ním jezdí velice pěkně, ale pro některé zákazníky je zkrátka málo emotivní,“ dodává Walliser.

Jenže ani tak rozhodnutí nelituje. „Co se týče objemu, jsme na trhu v Číně jedničkou a to kompenzovalo všechny prodeje ve světě. Prodejní čísla v Číně jsou navíc neuvěřitelně dobrá již delší dobu. Takže co se týče strategie, výrazně to pomohlo autu přežít. Je to dobrý byznys a o pokračování tohoto příběhu není pochyb.“

Automobilce se navíc daří v Číně oslovovat i výrazně mladší zákazníky, kterými jsou navíc často ženy. Typickým zájemcem o model Boxster tak prý v Číně bývá žena ve věku okolo 30 let, což automobilce pochopitelně vyhovuje. Jakmile si totiž jednou zvolí Porsche, existuje velká pravděpodobnost, že u značky zůstane.

Po rozšíření nabídky o šestiválcové modely GTS a GT4 ale Walliser očekává i nárůst objednávek z tradičnějších trhů, tedy evropského, britského, australského a amerického. Do budoucna se ovšem stále více spekuluje o možné elektrifikaci modelů Boxster a Cayman. K tomu ovšem Walliser dodal pouze: „Ještě chvíli počkáme, než se rozhodneme, jakou cestou se vydat.“