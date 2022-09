Porsche chystá elektrickou Panameru, té spalovací byl prodloužen život

Úspěch modelu Taycan chce Porsche využít představení elektrické Panamery. Počítá se také s druhou generací Taycanu a až čtyřmi dalšími elektromobily představeným do konce roku 2030.

Německý výrobce luxusních a sportovních vozů Porsche má nový plán označovaný jako „electrified luxury“, tedy něco jako elektrifikovaný luxus. V rámci tohoto plánu se počítá s příchodem druhé generace modelu Taycan, stejně jako s elektrickou verzí Panamery. Do konce tohoto desetiletí by kromě nich mohla přijít další čtveřice elektromobilů, jak informují kolegové z britského Autocaru.

Jak nástupce Taycanu, tak elektrická Panamera budou stát na sportovní verzi platformy SSP (Scalable Systems Platform), jejíž vývoj má v rámci koncernu Volkswagen na starosti právě Porsche. Zatímco základní podobu platformy SSP budou využívat i neprémiové značky koncernu, verze SSP Sport bude obsahovat části unikátní právě pro Porsche, kterými se od ostatních modelů odliší.

Jednou z takových charakteristik bude nízko umístěná podlaha interiéru, která bude mimo jiné umožněna tenkou baterií. Platforma má být v tomto ohledu podobná té ve stávajícím Taycanu. Díky tomu bude elektrická Panamera moci nabídnout podobné řešení prostoru jako stávající verze se spalovacími motory. To je důležité, protože elektrická Panamera bude po určitou dobu prodávána po boku klasické Panamery. Ta totiž dostane prodloužený životní cyklus až do roku 2030 a na rok 2023 je pro ni naplánován facelift.

Vývoj elektrické Panamery je do velké míry spjat s vývojem druhé generace modelu Taycan, která by měla přijít v roce 2027. Přestože je vývoj Panamery v začátcích, předpokládá se, že finální produkt nabídne celkovou délku a rozvor podobné prodloužené Panameře dostupné v Číně, což znamená zhruba 5,2 a 3,1 metru. Tím by se velikostně postavila proti vozům jako je Mercedes-Benz EQS nebo americký Lucid Air.

S druhou generací modelu Taycan si elektrická Panamera nebude konkurovat, protože Taycan se má dle kolegů z Autocaru přidržet rozměrů stávající generace. To znamená, že se s rozvorem 2,9 metru a délkou téměř 5 metrů zařadí pod elektrickou Panameru. Větší model má využít vylepšenou verzi stávající 800V baterie Porsche, přičemž v nabídce budou provedení s jedním nebo dvěma elektromotory, tedy s pohonem zadních nebo všech čtyř kol. Počítá se také s několika výkonovými provedeními, ale není jisté, zda bude zachována i verze kombi.

Ještě před výše zmíněnou dvojicí elektrických modelů má však platformu SSP Sport využít nová modelová řada Porsche – velké sedmimístné SUV, které je očekáváno kolem roku 2025. V témže roce má také přijít elektrický Cayenne a dokonce o rok dřív je očekáván elektrický Macan. Tato SUV však využijí jinou platformu, konkrétně Premium Platform Electric (PPE), na jejímž vývoji Porsche spolupracuje s automobilkou Audi.