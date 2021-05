Porsche možná již brzy představí elektrický Boxster, zatím jako koncept

Není žádným tajemstvím, že nová generace modelů Porsche 718 Boxster a Cayman by měla dorazit již s čistě elektrickým pohonným ústrojím. Podle zvěstí z konce roku 2019 by se tak mělo stát v roce 2023, jenže s jistotou to stále neví nikdo.

Porsche už totiž mělo zkoušet postavit čistě elektrické verze i současné generace modelů 718 Boxster a Cayman, jenže narazilo na problém s hmotností baterií, kvůli kterým byl automobil příliš těžký. Michael Steiner, člen představenstva Porsche zodpovědný za vývoj, však měl pro Car and Driver uvést, že automobilka aktivně pracuje na vývoji čistě elektrického konceptu.

Ten by měl být postaven na zcela jiné platformě, než jakou využívá Porsche Taycan – tedy čistě první elektromobil značky. Novou platformu ovšem nikdo neodhalil, ani nepojmenoval. Podle odhadů kolegů z Car and Driver by si však nový Boxster mohl od Taycanu vypůjčit přinejmenším vzhled přídě, respektive světlometů a jejich okolí.

Objevuje se také názor, že čistě elektrický Boxster by mohl následovat strategii modelu Macan. Ten by se měl totiž také brzy objevit v čistě elektrickém provedení, na trhu však zůstanou i verze se spalovacími motory, díky čemuž bude moci Porsche pokrýt ještě větší okruh potencionálních zájemců.

Kolegové z Car and Driver pak očekávají představení koncept poměrně brzy, stále však není jisté, zda a za jak dlouho od představení konceptu přijede produkční verze. Již ze zkušeností s konceptem Mission E a produkčním Taycanem však můžeme vytušit, že koncept nebude mít k produkční verzi příliš daleko.