Porsche Panamera se vyhne downsizingu. Dostane ale několik plug-in hybridů

Velký důraz na elektrifikaci bude klást příští generace Porsche Panamera, ovšem vedle toho si ponechá vidlicové šesti- i osmiválce. Vrcholové provedení Turbo S E-Hybrid by mohlo nabídnout i hodně přes sedm stovek koní.

Odhalení příští generace Porsche Panamera je na spadnutí, a tak se objevují různé informace o tom, co můžeme čekat pod její kapotou. Nebude to ryzí elektřina, ale ani ryzí benzín a už vůbec ne nafta, s tou Porsche skončilo už před lety.

Podle webů Autocar a Car & Driver, jejichž zástupci dostali příležitost svézt se s prototypy nové panamery, dostane vůz v základním provedení modernizovaný 2,9l šestiválec, který díky dvěma turbodmychadlům nabídne 358 koní, o 28 víc než dosud. To má znamenat zlepšení sprintu na stovku na zhruba 5,2 sekundy a maximálku 291 km/h.

V nabídce budou také varianty s přepracovaným čtyřlitrovým osmiválcem, ovšem zda bude možné tento motor pořídit i bez plug-in hybridního ústrojí, zatím není jasné. Motor samotný dostal běžná turbodmychadla místo typu twinscroll. To vypadá jako krok zpět, ale podle Autocaru to má zlepšit emise při studeném startu a snížit spotřebu paliva pod plným plynem.

Upravené jsou také písty a kliková hřídel, kompresní tlak ve spalovacích komorách vzrostl o 20 barů na 140 a tlak vstřikovačů je vyšší hned o 100 barů, palivo je tedy do spalovacích komor vstřikováno pod tlakem 350 barů.

Zásadním vývojem prošlo i plug-in hybridní ústrojí E-Hybrid. Dostalo novou trakční baterii, která váží jen o 22 kg více, ale díky kapacitě zvětšené ze 17,9 na 25,9 kWh nabídne o 70 % lepší normovaný dojezd na jedno nabití – až 85 km – a palubní nabíječka je nově jedenáctikilowattová místo dosavadních 3,6 kW. Nový je také elektromotor, který je lépe integrovaný do osmistupňové dvouspojkové převodovky a nabídne 190 koní, o 55 více než dosud. Zlepšil se také jeho výkon dostupný k rekuperačnímu brzdění.

Kombinovaný výkon verze Turbo E-Hybrid, která podle amerického magazínu Car & Driver nahradí variantu Turbo S dosavadní generace, je zhruba 680 koní a točivý moment 902 Nm. Má to znamenat zrychlení na stovku za 3,3 sekundy a maximálku přes 300 km/h.

Protože skutečné vrcholy nabídky vozů značky Porsche mívají označení „Turbo S“, dá se očekávat, že později přijde na trh ještě silnější varianta, samozřejmě také plug-in hybridní. Američané jí tipují celkový výkon někam do okolí 750 koní.

Zcela nové bude také vzduchové odpružení, které bude k mání ve dvou provedeních. Základ se skládá z dvoukomorových vzduchových pružin a tlumičů se dvěma ventily, jejichž hlavním cílem je zlepšit komfort v módu Normal a zároveň auto oproti minulé generaci více zpevnit v režimu Sport Plus. „Cílem nového odpružení je rozšířit možnosti,“ říká Thomas Friemuth, vedoucí projektu Panamera u automobilky Porsche.

Dražší verze vozu budou mít jednokomorový design vzduchové pružiny a tlumiče se dvěma ventily, ovšem jako součást aktivního adaptivního systému. „Vůz zůstává za každých okolností vyrovnaný, až na režim aktivního zatáčení, kdy přidá třístupňový náklon do zatáčky. Zároveň systém aktivně potlačuje ponořování přídě či zádě“ a nejsou potřeba aktivní příčné stabilizátory, které jsou drahé a těžké, vysvětluje dále Friemuth. Užitečná také bude možnost změny světlé výšky v rozsahu 55 mm, která např. usnadní nastupování.

Nová generace panamery bude jezdit na upravené platformě MSB, kterou využívá i současná generace. Vůz má být tužší ve zkrutu, částečně i díky nahrazení některých hliníkových dílů pěnou plněnými ocelovými součástkami. To se týká zejména přední části vozu; vzadu zase přibyly výztuhy. Co do hmotnosti má být nová panamera zhruba na roveň té dosavadní, což znamená 1,8-2,3 tuny v závislosti na verzi.

Co naopak v příští generaci čekat nemáme, je hatchback Sport Turismo. Jeho prodeje nejsou dost velké na to, aby ospravedlnily vývoj druhé karosářské verze, takže nová panamera bude pouze liftbackem. Automobilka však uvádí, že interiér má být prostornější, a to zejména v oblasti nohou cestujících vzadu a v kufru.

Po stránce zbytku interiéru toho zatím není mnoho známo, palubní deska a přístroje však mají být podobné těm v modernizovaném SUV Cayenne. Jeho interiér klade důraz na displeje, chybí jakýkoliv analogový budík – dosud si řada porsche držela alespoň analogový otáčkoměr uprostřed přístrojového štítu –, startování je tlačítkem místo otočného ovladače a volič převodovky je na palubní desce vedle přístrojového štítu. Některé základní fyzické ovládací panely však v cayenne zůstaly, zejména ovládání klimatizace na středovém tunelu.

Jestli na tom bude panamera stejně, zejména jde-li v jejím případě o zcela novou generaci a nikoli facelift uprostřed životního cyklu, je otázkou. K dispozici za příplatek však má být i třetí displej na palubní desce pro spolujezdce.

Nová generace Porsche Panamera se má začít vyrábět v lipské továrně značky už v září letošního roku. Kompletní odhalení tedy na sebe, doufejme, nenechá příliš dlouho čekat.