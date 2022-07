Porsche přesouvá výrobu do závodu VW. Nestíhá vyrábět boxstery a caymany

Výroba modelové řady 718 (Boxster a Cayman) se přesouvá z hlavního výrobního závodu Porsche v Zuffenhausenu do výrobního závodu VW v Osnabrücku. “Výrobní závod pro více značek v Osnabrücku byl již v minulosti osvědčeným partnerem naší výrobní sítě Porsche,” prohlásil Albrecht Reimold, člen výkonné rady pro výrobu a logistiku Porsche AG. Reimold naráží na fakt, že v minulosti již takto byla do německého Osnabrücku přesunuta výroba modelů cayenne a cayman. “Jsme rádi, že můžeme čerpat z těchto mnohaletých zkušeností a realizovat co nejvíce snů našich zákazníků,” dodal Albrecht Reimold.

Důvod přesunu je ze slov Reimolda patrný. Automobilce se nadmíru daří a závod v Zuffenhausenu nestíhá. To zároveň znamená, že přesun modelu 718 do Osnabrücku nebude mít vliv na počet zaměstnanců v Zuffenhausenu. Porsche v minulém roce předalo zákazníkům 301.915 automobilů, což je meziroční nárůst o 11 %. Nejsilnějším trhem je pro německou automobilku Čína, kde se předalo 95.671 vozů. Hned v závěsu je Evropa s počtem 86.160 předaných vozidel. Na domácím německém trhu se Porsche povedlo předat 28 565 aut.

Výroba se má přemístit v první polovině příštího roku. Vzhledem k dodacím lhůtám je dost možné, že pokud si nyní objednáte boxstera nebo caymana, vyjede již z výrobní linky v Osnabrücku.

Model 718 se do Zuffenhausenu může vrátit až jako elektromobil. Porsche 718 se totiž v roce 2025 připojí k modelům Taycan a Macan jako třetí díl do portfolia elektromobilů. Za dalších pět let, tedy na startu nové dekády v roce 2030, je v plánu Porsche mít až 80% podíl prodaných vozidel s elektrickým pohonem.