Porsche Taycan GTS má novou edici. Oslavuje 90 let slavného německého okruhu

Seznamte se - toto je Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition, které je poctou německému okruhu Hockenheimring. Ten letos slaví 90 let.

Najde se fanoušek motorsportu, který nezná Hockenheimring? Za 90 let se toho zde událo opravdu mnoho. Okruh byl postaven v roce 1932, původní délka okruhu činila až 8 kilometrů, dnes má okruh délku 4,6 kilometru. Slavný německý okruh je samozřejmě nejvíce spjatý s formulí 1. Od roku 1970 do roku 2001 se zde jezdilo na delší verzi okruhu (6823 m). Od dalšího roku až do posledního závodu v roce 2019 se závodilo na moderní, zkrácené verzi okruhu (4574 m).

Porsche se rozhodlo vzdát tomuto slavnému okruhu poctu svým elektromobilem Taycan GTS. Automobilka to samozřejmě neudělala jen tak, Hockenheimring je totiž pro německou automobilku od roku 2019 zároveň testovacím okruhem. Co tedy s modelem Taycan GTS Hockenheimring Edition získáme?

Hned na začátku musíme říct, že technika se neliší. To znamená působivých 598 koní a dojezd 504 km. Speciální edice vyniká novým lakem exteriéru Stone Grey. V témže barevném provedení ladí s karoserií Taycanu GTS jednadvacetipalcová kola. Na B sloupcích nabízí edice nápisy “Hockenheimring Edition” a na samotné zádi kromě označení Taycan GTS také obrys slavného okruhu. Logo okruhu je vyraženo mimo různých částí interiéru také na exkluzivním klíči vozu.

V interiéru ladí s exteriérem kombinace zelené, konkrétně prošívání Island Green s černým koženým čalouněním. Porsche si u speciální edice pohrálo s dřevěným obložením paldao. Ojedinělost specifikace podtrhuje ještě třeba držáky nápojů a výdechy klimatizace v bronzovém dekoru.

Cena speciální edice Taycan GTS Hockenheimring Edition nebyla v tiskové zprávě automobilky uvedena. V České republice začíná Porsche Taycan GTS na částce 3.570.170,- Kč. Očekávejme tedy, že v případě zájmu o “Hockenheimring Edition” bude třeba přihodit několik desítek, možná i stovek tisíc.