Porsche Vision GT Digital Concept má ukázat budoucnost elektrických sporťáků

Společnost Porsche se nedávno pochlubila novým digitálním konceptem Vision Gran Turismo Digital Concept Car, který vznikl pro herní sérii Gran Turismo 7, jejíž vydání pro herní konzole Sony PS4 a PS5 se očekává 4. března příštího roku. Porsche ale nezůstalo pouze u digitálního konceptu.

Německý výrobce prémiových sportovních vozidel sice od roku 2017 vytvořil již několik modelů pro herní sérii Gran Turismo, letos však vůbec poprvé přetavil digitální koncept také v reálný koncept. Ostatně podobný přístup v minulosti předvedly také automobilky jako Mercedes, McLaren nebo Lamborghini.

Po designové stránce pak i koncept Vision GT sází na futuristické tvary, nejde ale o takový extrém, na jaký jsme od digitálních závodních vozů zvyklí. To částečně vysvětlil Peter Varge, šéf exteriérového designu v Porsche AG: „Porsche Vision Gran Turismo je víc než jen herní fantazií. Je to realistický pohled do budoucnosti, který nám jistě pomůže s vývojem v příštích letech.“

Koncept údajně nevychází z žádných starších konceptů, ale měl být navržen týmem designérů, kteří vyrůstali při hraní této herní klasiky na konzolích Playstation. Jejich cílem pak bylo vytvořit něco malého, lehkého a efektivního, aby poukázali na možnosti nejnovějších technologií a pohonných systémů. Tvary vozu přitom vzdáleně připomínají starší supersporty s motorem uprostřed, absence spalovacího motoru ale designérům umožnila udělat vůz ještě nižší.

Příslušnost vozu ke značce Porsche přitom již na první pohled naznačují vystouplé blatníky, elegantní linie nebo „výřezy“ za předními koly, které výrazně připomínají Porsche Mission R. Charakteristické je také osvětlení. Vpředu vidíme nízko posazená LED světla se čtyřmi segmenty, zatímco zadní LED světla se táhnou od jednoho boku k druhému.

Karoserie vyrobená z karbonu a titanu navíc postrádá klasické dveře. Přístup do jednoduché dvoumístné kabiny je totiž řešen přes výklopný kryt kokpitu, tím ale futuristický přístup ani zdaleka nekončí.

Hned na první pohled totiž zaujme prosklený digitální přístrojový štít, který by měl fungovat na principu head-up displeje. V herní sérii však bude k dispozici rovnou přístrojový štít ve stylu hologramu. Celá kabina je pak čalouněna veganskými materiály a většina ovládacích prvků byla soustředěna na komplexní závodní volant.

O technických parametrech vozu, tedy ani těch teoretických, zatím automobilka nic neprozradila, to by se však mohlo změnit s oficiálním vydáním hry. Je sice jasné, že se produkční verze Vision GT nedočkáme, bude však zajímavé sledovat, jak se tento koncept promítne do budoucích sportovních vozů značky.