Porsche zrenovovalo závodní stroj nesoucí jméno českého hraběte

Rakouská automobilka Austro-Daimler vám asi nic neřekne. Ve dvacátých letech minulého století v ní ovšem pracoval Ferdinand Porsche, budoucí zakladatel značky téhož jména. Ten se vedení výrobce z Vídeňského Nového Města (Wiener Neustadt), vzdáleného asi 50 kilometrů od Vídně, tehdy snažil přesvědčit o stavbě lidového modelu pro široké masy. A aby svůj záměr podepřel pádnými argumenty, zkonstruoval jeho závodní verzi ADS-R. Spojencem se mu tehdy stal český hrabě Alexander „Saša“ Joseph Kolowrat-Krakowský, který byl nejen nadšeným závodníkem, ale také spolumajitelem automobilky Austro-Daimler. A právě po něm soutěžní vůz dostal přezdívku Saša.

Světlo světa tudíž spatřil speciál o hmotnosti 598 kilogramů, který poháněl čtyřválec o objemu 1,1 litru. Čtveřice prototypů se představila v roce 1922 v rámci slavného závodu Targa Florio, přičemž všechna auta byla dokončena opravdu jen několik hodin před samotným startem. Za volant jednoho z exemplářů se posadil sám hrabě Kolowrat, který však kvůli problémům s motorem závod nedokončil. Zbývající dva vozy s jedenáctistovkou však ve své třídě skončily na prvních dvou místech. Poslední kus s patnáctistovkou na 432 kilometrů dlouhé trase s 6000 zatáčkami a až 12,5% stoupáním obsadil celkové 19. místo.

Čtyřkolový Saša v Sicílii všechny okouzlil. Musel totiž soupeřit s automobily, které byly klidně pětkrát silnější. Průměrnou rychlost přitom měl jen o 8 km/h nižší. Speciály ADS-R se následně zúčastnily dalších 52 závodů, z nichž 22 vyhrály. Přesto ani tyhle úspěchy vedení automobilky Austro-Daimler o sériové výrobě dostupného modelu nepřesvědčily. Projekt nakonec skončil v šuplíku kvůli rostoucím nákladům, vysoké inflaci a obavám, že rakouský trh je na takový vůz příliš malý. Na Austro-Daimler ADS-R se ovšem ani po sto letech nezapomnělo.

Jeden z vyrobených exemplářů totiž automobilka Porsche znovu přivedla k životu. Krémový krasavec s červenými listy na karoserii připomínající karetní symboly (to byl původně nápad Saši Kolowrata na Tarze Florio, aby od sebe čtveřici vozů odlišily) se nedávno vrátil do Vídeňského Nového Města, kde před stoletím vznikl. Poté dostane čestné místo v továrním muzeum značky Porsche jako připomínka toho, co bylo ještě před samotným založením tohoto největšího výrobce sportovních aut na světě.