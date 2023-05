Portugalská rallye po 2. dnu: Rovanperä kraluje, Cais ulomil kolo

Sobota byla nejdelším dnem rallye se 148,68 soutěžními kilometry. Opakovaná smyčka tří zkoušek v pohoří Cabreira zahrnovala dosud nejdelší etapu sezony - Amarante (37,24 km). Zatímco další super rychlostní zkouška na rallyekrosovém okruhu Lousada se jela večer na závěr programu.

Nebyly to gumy, ale pumpa

Tovární jezdec Fordu Ott Tänak měl po příjezdu do pátečního večerního servisu starosti. Jeho hlavním problémem nebyly pneumatiky, ale prasklá vodní pumpa. „Měli jsme s ní nějaké problémy, ale při montáži pneumatik mechanici udělali trochu magie a dobrou masáž vodní pumpy. Přesto jsme nečekali, že přežijeme, protože mechanici neměli přístup k týmovým dílům. Ve skutečnosti to přežilo celé odpoledne. K tomu se přidal defekt a další náhradní pneu jsme neměli, podle toho jsme museli jet a neriskovat,“ říkal Tänak v pátek večer.

Sobotní program začínal z první pozice Rovanperä a k dobru měl 10,8 sekundy na druhého Španěla Dani Sordó (Hyundai i20 N Rally1). S odstupem další čtvrt minuty byla trojice seřazená v rozpětí 1,2 sekundy v pořadí Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), Francouz Pierre–Louis Loubet (Ford Puma Rally1) a Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1). S odstupem dalších pětatřiceti sekund byl na šestém místě zmíněný Tänak, jenž ve čtvrté erzetě ztratil 54,7 vinou defektu pravého předního kola a navíc měl zmíněné trable s vodním čerpadlem. Do soutěže se po pátečních problémech s alternátorem vrátil Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1). Po havárii na RZ7 skončila soutěž pro Velšana Elfyna Evanse (Toyota GR Yaris Rally1). Jeho vůz nešlo opravit.

Video se připravuje ...

Když se mistr probudí

Sobotní dopolední program opanoval Rocvanperä, který vyhrál tři erzety v řadě. Během nich navýšil svůj náskok o 41,8 na 52,4 sekundy na druhého v pořadí, kterým byl stále Sordó. Ovšem za ním byli v rozpětí 5,5 sekundy další dva tovární jezdci Hyundai a to Lappi, který předstihl Neuvilla. „Když jsem se dnes probudil, řekl jsem si, že bychom měli jet trochu svižněji. Potěšil mně zejména čas na druhé dopolední erzetě, která je nejdelší. Sám jsem se necítil dobře, výsledek však byl dobrý a měkké pneumatiky byly v dobrém stavu. Na třetí zkoušce jsem sice udělal několik chyb, ale celkově byla tahle dopolední sekce dobrá, takže se v ní budeme snažit pokračovat,“ říkal Rovanperä v servisní zóně.

To už byl ze hry Loubet, který v rychlém úseku druhé dopolední erzety (RZ10) urazil pravé přední kolo. „Na vrcholu zatáčky jsem něco trefil a náraz mě poslal do protějšího svahu. Podle rozpisu jsem asi něco přehlédli v seznamovacích jízdách. Bohužel je celý tlumič venku a nedá se s tím pokarčovat,“ řekl Francouz serveru Dirtfish.com.

Český jezdec Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), který si ráno polepšil na deváté místo v kategorii WRC2 se už bohužel nezlepší poté, co na RZ11 také ulomil kolo. Po pátečních problémech s alternátorem si Katsuta stěžoval dopoledne na problémy s hybridní jednotkou. Japonec je v nezáviděníhodné situaci, protože pokud by odstoupil, zůstala by v soutěži pro hodnocení mistrovství světa značek jediná toyota, byť na prvním místě zásluhou Rovanperäho.

Video se připravuje ...

Neslyšel, ale to nevadilo

Odpolední program začal stejně, jako dopolední skončil. Dvanáctou zkoušku vyhrál kdo jiný než Rovanperä. Ovšem na následující, která byla 37,24 kilometry nejdelší nejenom na Portugalské rallye, ale také v letošním šampionátu, vyhrál Sordó o 0,7 sekundy právě před Rovanperäm. Dvaadvacetiletý Fin však byl na následujícím měřeném úseku opět nejrychlejší. V závěrečné supererzetě měl sice až šestý čas, ale jen o 1,9 pomalejší než vítězný Sordó. Do závěrečného dne si tak veze náskok 57,5 sekundy. „Místy to bylo dost drsné, takže jsem se snažil vyhýbat kamenům a riskantním místům. Odpoledne bylo taky drsné, ale pneumatiky to naštěstí vydržely. Na poslední erzetě se mi rozbil interkom a bylo to štěstí, že se nám to stalo tady a ne někde v lese,“ komentoval Rovanperä sobotní část soutěže, ve které vyhrál pět ze sedmi zkoušek.

Za jeho zády zítra vyvrcholí souboj tří jezdců továrního týmu Hyundai o dvě zbývající místa na stupních vítězů. Situaci má zatím nejlépe rozehranou druhý Dani Sordó, který má před třetím Thierry Neuvillem převahu 11,1 sekundy a za ním je jen o 2,3 sekundy zpět Esapekka Lappi. „Odpoledne jsme nezvolili nejlepší pneumatik, ale i tak jsme dostali zpátky třetí místo a dobře se bavili, komentoval Neuville situaci.

Video se připravuje ...

Neděle se jako obvykle soustředí kolem slavné Fafe na opakované průjezdy dvou erzet, včetně Power Stage, kterou končí rallye. Na tomto měřeném úseku získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.

Průběžné pořadí (po 14 z 19 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:59:48,6; 2. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +57,5; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +1:08,6; 4. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +1:10,9; 5. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +2:21,8; 6. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +8:08,3; 7. Greensmith, Edmondson (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +8:43,7; 8. Mikkelsen, Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) +9:36,7; 9. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +9:58,1; 10. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +11:13,2; 11. M. Bulacia, Vallejo (Bol./Škoda Fabia RS Rally2) +11:33,1; 12. McErlean, Rowan (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +13:00,0; 13. Marczyk, Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +13:21,0; 14. Fernández, Rozada (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:29,6; 15. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:49,4; 16. Formaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +15:26,2; 17. Araújo, Ramalho (Port./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:48,9; 18. Virves, Magalhaes (Est., Port./Ford Fiesta Rally2) +19:33,8; 19. Cachón, Fernández (Šp./Citroën C3 Rally2) +20:18,3; 20. Villaneuva, Gonzáles (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +20:35,6;

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye

Neděle 14. května – 8.05 RZ16 (15,00 km), 9.35 RZ17 (11,18 km), 10.35 RZ18 (22,23 km), 13.15 RZ19 (11,18 km). Celkem 55,45 kilometrů.

Foto: Redbullcontentpool.com, Dirtfish.com a wrc.com