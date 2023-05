Před startem Portugalské rallye: Kdo převezme vedení?

Šance se tak otevírá jeho nejbližším pronásledovatelům, což jsou Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) a Ott Tänak (Ford Puma Rally 1).

Kudy vedou cesty?

Rally de Portugal byla součástí první sezony WRC, která se konala před padesáti lety. Sídlí na severu země kolem druhého největšího města země Porto se servisním parkem v nedalekém Matosinhos. Dá se očekávat, že rychlostní zkoušky, které jsou rychlé, ale technické povahy, bude lemovat velké množství vášnivých fanoušků. Povrch je zpočátku obvykle měkký a písčitý, ale při druhých průjezdech se často stává kamenitým a rozježděným. A navíc často proměnlivé počasí může přinést zcela odlišné podmínky.

Stejně jako v minulých letech hostí město Coimbra slavnostní start ve čtvrtek večer. V pátek poblíž města začne akce s trojicí rychlostních zkoušek, které se dvakrát pojedou kolem polední zóny na montáž pneumatik v Arganilu. Celý den uzavírá jediný průjezd rychlostní zkoušky Mortágua a nová super rychlostní zkouška v pobřežním městě Figueira da Foz. Sobota je nejdelším dnem rallye se 148,68 soutěžními kilometry. Opakovaná smyčka tří zkoušek v pohoří Cabreira zahrnuje dosud nejdelší etapu sezony - Amarante (37,24 km), zatímco další super rychlostní zkouška na rallyekrosovém okruhu Lousada se jede večer.

Neděle se jako obvykle soustředí kolem slavné Fafe na opakované průjezdy dvou erzet, včetně Power Stage, kterou končí rallye. Na tomto měřeném úseku získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování. Celkem čeká na účastníky 19 rychlostních zkoušek v celkové délce 325,35 kilometrů. Vítězové přijedou do cíle ve městě Matosinhos u Porta v neděli ve 14.20 hodin.

Toyota má silnou pozici

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team se připravuje na vstup do klíčové série šotolinových podniků, prvním z nich bude populární Rally de Portugal. Soutěž představuje první ze sedmi po sobě jdoucích podniků na šotolině až do začátku října a bude pro týmy a jezdce představovat širokou škálu výzev.

Jezdci TGR-WRT vedou po čtyřech soutěžích těsnou mistrovskou bitvu - Elfyn Evans po svém minulém vítězství na asfaltových silnicích Chorvatska dělí o body v čele šampionátu se Sébastienem Ogierem, zatímco Kalle Rovanperä je jen o jeden bod za nimi. První pětku jezdců dělí pouhých 11 bodů.

TGR-WRT má v Portugalsku v poslední době silnou pozici, když vyhrál poslední tři ročníky, přičemž Evans a poté Rovanperä zvítězili v každém z posledních dvou let. Podruhé v této sezoně se Takamoto Katsuta připojí v sestavě, která může bodovat do soutěže značek.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „V šampionátu jsme v dobré pozici, ale stále je to extrémně těsné, zejména mezi jezdci, a musíme pokračovat v pozitivní práci, abychom dosáhli dalších skvělých výsledků. Portugalsko je rallye, kde můžete na jedné straně útočit. Na druhou stranu musíte dávat pozor na opotřebení pneumatik a vyhýbat se nárazům na kameny, zejména při druhých průjezdech erzet. Je to rallye, kterou jsem si jako jezdec vždy užíval a věřím, že si ji užívají i naši jezdci. Elfyn i Kalle tam vyhráli a pro Takamota to bude také silná událost. Jedeme tam docela jistě, protože jsme na našem voze GR Yaris Rally1 Hybrid udělali dobrá vylepšení na šotolině, což se vyplatilo už v Mexiku.“

Kalle Rovanperä: „Jsem opravdu šťastný, že se vracím do Portugalska. Vždy to byla akce, která se mi docela líbila. Loni jsme ji dokázali vyhrát, i když jsme startovali jako první na trati. Je to rallye, kterou jako jezdci všichni docela dobře známe s některými legendárními rychlostními zkouškami, takže tempo je vždy vysoké a měl by to být docela vyrovnaný boj. Začátek našeho roku nebyl ideální, ale stále jsme v těsném mistrovském boji. Nepamatuji si, že by po čtyřech soutěžích byly tak těsné bodové rozdíly. Čeká nás série šotolinových akcí, která nebude snadná, ale budeme i nadále tvrdě makat.“

Mikkelsen se vrací do Fabie

Vítanou posilou pilotů jedoucích s vozy Škoda bude na Portugalské rallye Andreas Mikkelsen, který nastoupí v týmu Toksport WRT. S navigátorem Torsteinem Eriksenem budou mít v letošní sezoně s vozem Škoda Fabia RS Rally2 svoji premiéru. Kandidáty na vítězství v kategorii WRC2 v první letošní čistě šotolinové rallye jsou také švédsko-britská dvojice Oliver Solberg a Elliott Edmondson a britsko-švédská posádka Gus Greensmith a Jonas Andersson. Tyto posádky jsou v současné době na třetím, respektive pátém místě celkového pořadí kategorie WRC2.

Mikkelsen vybojoval s vozem Škoda týmu Toksport WRT v roce 2021 titul mistra světa v kategorii WRC2 i celkové prvenství v mistrovství Evropy v rallye. V loňském roce skončil v konečné klasifikaci WRC2 na druhém místě. Nadcházející Portugalská rallye bude jeho první účastí ve světovém šampionátu od řecké Akropolis rallye v září 2022. „Jsem rád, že se vracím do WRC2. Portugalské hladké šotolinové rychlostní zkoušky se mi líbí a ze zkušeností z testování vím, že vozu Škoda Fabia RS Rally2 velmi dobře sedí,“ říká norský pilot.

Mikkelsenovi kolegové z týmu Toksport WRT Oliver Solberg ze Švédska a Brit Gus Greensmith usilují o své druhé vítězství v kategorii WRC2 v letošní sezoně. Po triumfu v této kategorii na Švédské rallye společně s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem je Solberg aktuálně na třetím místě v celkové klasifikaci WRC2. Greensmith společně se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem při svém debutu v mistrovství světa za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2 zvítězil v kategorii WRC2 na Mexické rallye. Při příjezdu do Portugalska mu patří průběžné páté místo v celkovém pořadí WRC2.

Úřadující mistr světa WRC2 a aktuálně druhý v celkovém pořadí této kategorie Emil Lindholm se v Matosinhos, kde se nachází servisní park Portugalské rallye, neobjeví. Portugalsko nepatří mezi sedm soutěží, v nichž se Finovi započítávají body do kategorie WRC2. Mezi dalšími piloty jedoucími s vozy značky Škoda a bojujícími o body v kategorii WRC2 jsou Čech Erik Cais z týmu Orsák Rally Team, finský mladík Sami Pajari a Marco Bulacia z Bolívie, oba jedoucí v barvách týmu Toksport WRT. V kategorii WRC Masters Cup, který je určen pro jezdce starší padesáti let, usiluje o celkové prvenství bývalý mistr Evropy v rallye Armin Kremer z Německa (Škoda Fabia RS Rally2).

Video se připravuje ...

Cais bez zubu moudrosti

Český soutěžní jezdec Erik Cais si ve svém předchozím vystoupení na Chorvatské rallye vybral kopec smůly hned v úvodní rychlostní zkoušce, když vyjel z trati, za což zaplatil nedostižnou penalizací. Proto před další zastávkou WRC hlásí: „Je pro mě prioritou dojet a být chytrý.” V Portugalsku se totiž pojede po rozbitých silnicích, které dávají hodně zabrat i závodním speciálům včetně Škody Fabie RS Rally 2, kterou Cais řídí od začátku letošního roku.

„Na testech na začátku týdne jsme zjistili, že se pojede po docela tvrdé a kamenité cestě, což je pro auto náročné. Ovšem vím, že naši mechanici dají auto dohromady a budu startovat dokonale připravený. Do soutěže půjdu s velkým respektem. Vzhledem k tomu, že trať je dost rozbitá, bude nejchytřejší jet první dva dny v rozumném tempu a občas trošku ulevit autu, protože kamenů a rozbitých cest je tady opravdu požehnaně. V rychlostních zkouškách, ve kterých si budu jistý, budu určitě chtít zatlačit, abych bojoval o body,” říká třiadvacetiletý český jezdec.

Velké otřesy nejsou pro Caise v současnosti moc příjemné, protože minulý týden musel navštívit zubaře. „Trhali mi zub, takže to ještě trochu cítím. Do začátku závodu to ale bude úplně v pohodě,” věří mladý závodník a dodává: „Počasí vypadá dost hezky, bude hodně horko. Už během testů bylo v autě okolo padesáti stupňů a to jsme dost větrali. Ale vedro, prach a rozbité cesty k rallye patří a těšíme se na to.“

Spolujezdec Breena se vrací

Měsíc po tragické havárii irského pilota Craiga Breena v Chorvatsku se jeho navigátor James Fulton vrátí do světové rallye. Jednatřicetiletý Ir bude spolujezdcem krajana Krise Meekea ve voze Hyundai v kategorii WRC2. „Byl to velmi těžký okamžik, ale cítím, že jsem připraven na návrat," uvedl Fulton. Breen zahynul 13. dubna při nehodě během testování před Chorvatskou rallye. Fulton seděl ve voze vedle něj a z havárie vyvázl bez zranění.

„Nebylo to lehké rozhodnutí, ale vím, že by si to tak Craig přál. Na tuhle cestu jsem se vydal s ním a mám pocit, že nejlepší způsob, jak uctít jeho památku, bude dokončit to, co jsme začali," dodal. Třiačtyřicetiletý Meeke, jenž se před časem podílel na vývoji vozu Škoda Fabia RS Rally2, se představí v soutěži mistrovství světa poprvé od roku 2019.

Věděli jste, že…

Škoda Fabia Rally2 (dříve jako R5) měla právě na Portugalské rallye v roce 2015 v rámci FIA mistrovství světa svoji premiéru?

Portugalská rallye se poprvé jela v roce 1967 a v roce 1973 byla jedním ze zakládajících podniků tehdy nového FIA mistrovství světa v rallye?

Do roku 1994 rallye tradičně startovala v Estorilu nedaleko Lisabonu a první etapa se jela na asfaltu, a od roku 1995 se změnila na šotolinovou soutěž?

Mezi roky 2007 a 2014 se konala v regionu Algarve a až následně se přesunula na sever?

V roce 2012 mistr světa Sébastien Ogier s vozem Škoda Fabia S2000 zvítězil ve své třídě, když skončil celkově na 7. pozici?

Program Portugalské rallye

Pátek 12. května – 10.05 RZ1 (12,03 km), 11.05 RZ2 (19,33 km), 12.05 RZ3 (18,72 km), 14.35 RZ4 (12,03 km), 15.35 RZ5 (19,33 km), 16.35 RZ6 (18,72 km), 18.05 RZ7 (18,15 km), 20.05 RZ8 (2,28). Celkem 121,25 km.

Sobota 13. května – 8.35 RZ9 (26,61 km), 10.05 RZ10 (37,24 km), 11.35 RZ11 (8,91 km), 16.05 RZ12 (26,61 km), 17.35 RZ13 (37,24 km), 19.05 RZ14 (8,91 km), 20.05 RZ15 (3,36 km). Celkem 148,68 km.

Neděle 14. května – 8.05 RZ16 (15,00 km), 9.35 RZ17 (11,18 km), 10.35 RZ18 (22,23 km), 13.15 RZ19 (11,18 km). Celkem 55,45 kilometrů.

Průběžné pořadí (po 4 ze 13 rallye)

1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 69 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 69; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 68; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 65; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 58; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 31; 7. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 8. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 17; 10. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 14; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 9; 12. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 13. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 14. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 6; 15. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 16. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 17. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 18. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 161; bodů; 2. Hyundai 132; 3. Ford 108.

Vyhrané RZ: Ogier 21; Rovanperä 18; Neuville 16; Lappi 7, Tänak 7; Breen 4, Evans 3, Katsuta 1, Sordó 1.

Vedení v soutěži: Ogier 32, Tänak 10, Evans 10, Breen 9, Neuville 9; Lappi 8, Rovanperä 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 53 bodů; 2. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 43; 3. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 43; 4. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 38; 5. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 37; 6. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 33; … 11. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12; 14. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 10.