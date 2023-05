Portugalská rallye v cíli: Rovanperä s přehledem vyhrál a vede mistrovství

Neděle se jako obvykle soustředila kolem slavné Fafe na opakované průjezdy dvou erzet, včetně Power Stage, kterou rallye končila. Na tomto měřeném úseku získalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu ke klasickému bodování.

Neuville nemohl jet rychle

Do posledního dne vstupoval Eovanperä s náskokem 57,5 sekund. Za ním se seřadili tři piloti na továrních speciálech Hyundai i20 N Rallye1 v pořadí – Španěl Dani Sordó +57,5; Fin Esapekka Lappi +1:08,6 a Belgičan Thierry Neuville +1:10,9. Hned v první rychlostní zkoušce vyřešil posledně jmenovaný zákulisní spekulace o tom, že mu dva týmoví kolegové přepustí místo pro jeho lepší bodový zisk do šampionátu. Hned od startu první nedělní erzety ztratil Neuvillův vůz výkon a jezdec nebyl schopen jet rychleji než na třetí rychlostní stupeň. Původní ztráta 1:08,6 sekundy na nejlepšího narostla v cíli na 8:22,5. Místo možného druhého místa v cíli to byla nakonec pátá pozice. „Je to jeden z nejkrutějších sportů na světě a někdy musíme čelit takovým situacím. Pořadatelé zaslouží velký potlesk, odvedli neuvěřitelnou práci a diváci také,“ řekl Neuville v cíli.

Sordó vzpomněl na přítele

Rovanperä se dostal na první místo po páté rychlostní zkoušce a v sobotu dopoledne získal rozhodující náskok. Ačkoliv vstupoval do závěrečného dne s téměř minutovou převahou, vyhrál ještě dvě rychlostní zkoušky. A to včetně závěrečné Power Stage, takže získal maximální počet třiceti bodů. Z devatenácti erzet soutěže jich vyhrál deset. „Už to trvalo příliš dlouho, ale ano, konečně jsme zpět. Musím poděkovat Jonnemu (navigátor) za tým, celou dobu tlačili dobře. Osobně jsem to měl od loňského roku těžké a on mi pomohl a posunul mě,“ komentoval Rovanperä své deváté prvenství ve světovém šampionátu. Zatím poslední výhru získal začátkem loňského října na Novém Zélandě, kde slavil titul.

Video se připravuje ...

Druhý Sordó vybojoval druhým místem svůj nejlepší výsledek v Portugalsku. Vyhrál tři erzety a v pátek krátce vedl, poprvé vedl rally WRC s vozem Rally1. „Je mi líto Thierryho, tohle fakt nebylo v plánu. Po jeho problémech bylo nejdůležitější, abychom dostali oba naše vozy do cíle a nebylo to snadné. Chci poděkovat Craigovi, protože byl se mnou a celou rallye m+ neustále tlačil dopředu,“ připomněl Španěl irského pilota Craiga Breena, který zahynul 13. dubna při testování.

Třetí v cíli Lappi potvrdil úspěch jihokorejské značky. Navázal tak na své stejné umístění z předchozí Chorvatské rallye. Po rozpačitém začátku sezony, kdy získal ve třech podnicích dohromady jen patnáct bodů, je to příjemná změna a šesté místo v průběžné klasifikaci šampionátu. „Museli jsme být opatrní na pneumatiky, protože jsem chtěl bodovat také na Power Stage, což se podařilo. Nebylo to jednoduché, protože byla na okrajích tratě spousta hran, kde se dal udělat defekt a nebyl žádný prostor na chybu,“ komentoval výsledek Lappi.

Velký triumf Škody

Český jezdec Erik Cais musel odstoupit v sobotu v desáté rychlostní zkoušce s poškozeným předním kolem. „V polovině zkoušky v pravotočivé zatáčce jsem měl plně vytočená kola a bohužel jsem trefil kámen a utrhl kolo. Nebyl tam ani poškozený blatník, nic. Ale tím, že jsem trefil kámen kolem, tak jsem ho bohužel urval. Bohužel jsme museli skončit. Je to moje chyba, která se neomlouvá. Těch chyb už bylo moc, strašně m to mrzí. Náš sport není jednoduchý a mnohdy je dost náročný. Doufám, že ještě ukážu, že konzistenci a dobré časy v sobě mám a napravím to,“ řekl Cais.

Český pilot se do soutěže vrátil a nakonec jí dokončil na 34. Místě celkově a třiadvacátý ve WRC2. Klasifikace WRC2 se stala v Portugalsku velkým triumfem pro značku Škoda, která obsadila všechny tři stupně vítězů. První dva v cíli dělilo pouhých 1,2. Zvítězil Brit Gus Greensmith před Švédem Oliverem Solbergem a Norem Andreasem Mikkelsenem. Všichni tři seděli ve vozy Škoda Fabia RS Rally2.

Konečné pořadí Portugalské rallye:

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 3:35:11,7; 2. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +54,7; 3. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +1:20,4; 4. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +2:04,2; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +8:22,5; 6. Greensmith, Edmondson (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +9:43,4; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +9:44,6; 8. Mikkelsen, Eriksen (Škoda Fabia RS Rally2) +10:26,4; 9. Rossel, Dunand (Fr./Citroën Rally2) +11:33,3; 10. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +12:16,3; 11. M. Bulacia, Vallejo (Bol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:50,7; 12. McErlean, Rowan (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +14:51,7; 13. Fernández, Rozada (Chile, Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:01,3; 14. Marczyk, Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +15:15,4; 15. Formaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +16:26,5; 16. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +16:34,7; 17. Araújo, Ramalho (Port./Škoda Fabia Rally2 evo) +20:33,1; 18. Cachón, Fernández (Šp./Citroën C3 Rally2) +22:01,8; 19. Villaneuva, Gonzáles (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +24:18,3; 20. Pajari, Mälkönen (Fin./Skoda Fabia RS Rally2) +42:21,7; … 34. Cais, Těšínský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +1:04:10,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 5 ze 13 rallye):

1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 93 bodů; 2. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 77; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 69; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 69; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 68; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 46; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 35; 8. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 9. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 10. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2); 12. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 14; 13. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 8; 14. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 15. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 16. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 17. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 18. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 1; 19.Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 20. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 194; bodů; 2. Hyundai 165; 3. Ford 130.

Vyhrané RZ: Rovanperä 28; Ogier 21; Neuville 16; Lappi 9, Tänak 9; Breen 4, Sordó 4, Evans 3, Katsuta 2, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 32, Rovanperä 16, Tänak 12, Evans 10, Breen 9, Neuville 9; Lappi 8, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 65 bodů; 2. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 3. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 61; 4. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 43; 5. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 38; 6. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 34; … 13. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12; 16. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 10.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Redbullcontentpool.com, Dirtfish.com a wrc.com