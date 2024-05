Portugalská rallye po 1. dnu: Rovanperä vede v bitvě o zlomky sekund

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pomyslné stupně vítězů patří Toyotě, protože druhý je Sébastien Ogier a třetí Japonec Takamoto Katsuta. Další tři místa obsadili piloti na hyundaiích, kteří se od čtvrtého šestého místa seřadili v pořadí – Estonec Ott Tänak, Španěl Dani Sordó a Belgičan Thierry Neuville, který je lídrem v pořadí šampionátu.

Mezi stromy si nevěřil

V pátek zavítala rallye do oblasti kolem města Arganil. Účastníky soutěže čekalo celkem osm rychlostních zkoušek o celkové délce 127 měřených kilometrů. Po prvních dvou zkouškách vedl Neuville, kterého vystřídal po RZ 3 Katsuta. Po čtvrté zkoušce se dostal na první příčku Rovanperä s náskokem desetiny sekundy.

Třiadvacetiletý Fin byl nejrychlejší v jedné zkoušce a v dalších čtyřech druhý nejrychlejší. Na prvním místě má však k dobru pouhou sekundu. „Rádi jezdíme pro fanoušky, ale musíme šetřit pneumatiky. S autem jsem moc spokojený nebyl, protože tvrdé pneumatiky nebyly tou nejlepší volbou. Potýkali jsme se s velkou nedotáčivostí a v autě dost trpěli. A nejenom proto, že jsem v prudkém slunci seděli v černém voze,“ prohlásil Rovanperä.

Jeho nejbližším pronásledovatelem je osminásobný mistr světa Ogier, jenž vyhrál v pátek dvě rychlostní zkoušky a ve dvou měl druhý čas. „Začátek nebyl úplně nejlepší, ráno jsem si v rychlých úsecích mezi stromy moc nevěřil. Na páté erzetě byly problémy s interkomem a polovinu osmé zkoušky jsme projeli bez hybridního pohonu. Naštěstí se nám podařilo pátek slušně dokončit,“ uvedl Ogier.

Za ním figuruje na třetím místě Katsuta, který ovšem není přihlášen do soutěže značek a může bodovat pouze za sebe. „Celý den mi chyběl kousek, abych byl ještě rychlejší. Byly trochu problémy se řízením, neměl jsem dost sebedůvěry. V sobotu musíme ještě více tlačit,“ uvedl Katsuta v pátek večer.

Navigátor zapomněl rozpis

Ze čtveřice jezdců s továrními yarisy se nejméně dařilo Elfynu Evansovi, jinak druhému jezdci průběžného pořadí šampionátu. „Klouzalo to více, než jsem čekal. Navíc jsem neměl dobrý pocit z auta, bylo hrozně nedotáčivé. Nevycházelo nám vůbec nic,“ stěžoval si velšský pilot. Aby toho nebylo málo, navigátor Scott Martin zapomněl v časové kontrole po šesté erzetě blok s rozpisem zkoušek a na sedmé a osmé erzetě ho musel číst z mobilu. Štěstím bylo, že nezapomněl jízdní výkaz, to by znamenalo vyloučení. Navíc sedmou zkoušku dokončila posádka s defektem pravé přední pneumatiky. Po prvním dnu soutěže figuruje na osmém místě se ztrátou 1:43,2 minuty.

Veterán děkoval mechanikům

Z trojice továrních hyundaiů má pro další den nejvýhodnějí pozici Tänak. „Museli jsme hodně čistit trať pro soupeře, kteří startovali za námi. Silnice jsou v lepším stavu než v minulých letech. Bohužel jsem nebyl schopen více tlačit. Nedařilo se mi dostat se do rytmu. Mojí jízdě chyběla pravidelnost, ačkoliv jsem se autem snažil pracovat,“ uvedl Tänak, který ztrácí na třetí místo pouhých 0,7 sekundy.

Minulý týden oslavil Španěl Dani Sordó jedenačtyřicáté narozeniny a letošní start v Portugalsku je prvním v letošním MS. Se 190 starty v mistrovství světa dorovnal v historických tabulkách Pettera Solberga a v pátek vyhrál dvě rychlostní zkoušky.

„Na začátku dne mi chybělo více jistoty, což je dáno tím, že mám za sebou málo odjetých kilometrů. S vozem jsem byl spokojený, měl jsem z něj celý den dobrý pocit a moc děkuji mechanikům za přípravu vozu. V závěru dne jsme museli vyměnit poškozenou zadní pneumatiku a v závěru dne bohužel odešel hybridní pohon,“ komentoval Sordó páteční den.

Belgičan Neuville musel jaké lídr šampionátu v pátek startovat jako první a tím pádem na šotolině čistit stopu soupeřům. „Hodně jsme ztráceli právě tím čistěním, zejména v úsecích do kopce. Tvrdé pneumatiky se trochu přehřívaly a možná proto nám chybělo více přilnavosti. V sobotu budeme mít jinou startovní pozici a zkusíme získat nějaké sekundy a vylepšit současnou šestou pozici,“ konstatoval Neuville.

Sobota nabídne devět rychlostních zkoušek na 145 kilometrech, tvořených kombinací písečných tratí a drsných pasáží s kameny a hlubokými kolejemi. Ty se projeví zejména při opakovaných průjezdech. Klíčem k úspěchu bude správná volba pneumatik. Měkčí směs slibuje lepší trakci na písčitém povrchu, tvrdší pneumatiky zaručují menší opotřebení na delších erzetách.

Portugalská rallye (po 9 z 22 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:25:00,4; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1,0; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +4,7; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +5,4; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +17,9; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +18,1; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +31,8; 8. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:43,2; 9. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:27,3; 10. Solberg, Edmondson (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:42,1 (1. v kategorii WRC2); 11. Rossel, Dunand (Fr./Citoën C3 Rally2) +3:49,4; 12. Greensmith, Andersson (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +3:55,4; 13. Grjazin, Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) +4:41,1; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +4:48,0; 15. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +4:51,8; 16. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +5:11,9; 17. Korhonen, Viiniakka (Fin./Tyota GR Yaris Rally2) +5:21,3; 18. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +5:22,7; 19. Meeke, Loudon (Brit./Hyundai i20 Rally2) +6:24,3; 20. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +6:57,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Portugalské rallye

Sobota 11. 5. – 9.05 RZ10 (8,81 km), 10.05 RZ11 (8,69 km), 11.10 RZ12 (37,24 km), 12.35 RZ13 (16,09 km), 15.35 RZ14 (8,81 km), 16.35 RZ15 (8,69 km), 17.40 RZ16 (37,24 km), 19.05 RZ17 (16,09 km), 20.05 RZ18 (3,36 km). Etapa celkem 145,02 km.

Neděle 12. 5. – 8.05 RZ19 (19,91 km), 9.35 RZ20 (11,18 km), 10.32 RZ21 (19,91 km), 13.15 RZ22 (11,18 km). Etapa celkem 62,18 km.