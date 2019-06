Poslední auta na benzin a naftu vyvineme v roce 2026, straší Volkswagen

Rok 2026. To je termín, do kterého ještě půjde koupit nový vůz značky Volkswagen se spalovacím motorem. Co bude potom? Nejspíše jen elektromobily. Alespoň to v jednom z nedávných rozhovorů nastínil lídr produktové strategie Michael Jost.

„V roce 2026 vyjede náš poslední výrobek se spalovacím motorem,“ řekl razantně Jost přímo v sídle společnosti Volkswagen ve Wolfsburgu. A jeho slova posléze potvrdil i mluvčí firmy, podle kterého se evropský a čínský lídr v prodejích zaměří na elektromobily s bateriovými články.

Volkswagen se do elektrifikace vrhnul ve velkém po emisním skandálu dieselgate z roku 2015, za který už značka na pokutách zaplatila více než 27 miliard eur. Od té doby jsou elektromobily tématem číslo jedna v čele s rodinou ID., která se příští rok dočká prvního sériového elektromobilu ID.3 na zcela nové platformě MEB.

Tato architektura se má v příštích letech stát základem pro širokou škálu elektromobilů. Volkswagen na plošině postaví také crossover, minibusík či vlajkový sedan. Platforma však poslouží i dalším výrobcům jako Škoda (Vision iV) či Seat (el-Born).

Volkswagen bude i nadále aktualizovat své současné pohonné jednotky na benzin a naftu, radikální krok, který nastínil Jost, je však nevyhnutelný. V souvislosti s tím prosakují ze zákulisí koncernu informace o nově vyvíjeném motoru, jenž se stane jakýmsi posledním mohykánem VW mezi spalovacími jednotkami. Podle nepotvrzených zpráv by mělo jít o 2,5litrový pětiválec, jenž zamíří pod kapoty většiny koncernových značek.