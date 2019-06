Elektrická budoucnost Volkswagenu: Do roku 2025 chce v Evropě 36 000 nabíječek

Koncern VW proto plánuje postavit celkem 36.000 nabíjecích míst a to již do roku 2025. Ovšem pouze zhruba 11.000 nabíjecích míst by mělo pocházet přímo od Volkswagenu a zhruba 3000 nabíječek má být umístěno v dealerstvích ležících ve větších městech.

Tohoto ambiciózního cíle chce Volkswagen dosáhnout mimo jiné i prostřednictvím své společnosti Elli (Electric Life), zaměřené na výstavbu dobíjecí infrastruktury, a také s pomocí služby „We Charge,“ která by měla zákazníkům umožňovat dobíjet své vozy i u dalších provozovatelů dobíjecích stanic.

Volkswagen však odhaduje, že okolo 50% nabíjení bude probíhat doma a dalších 20% v práci. Dohromady tedy okolo 70% mimo veřejná místa. Tomu by měla být přizpůsobena i nabídka společnosti Elli, která by měla od roku 2020 nabízet bohatou paletu řešení pro nabíjení elektromobilů – od domácích wallboxů, přesnabíječky pro firmy až po připojení k ekologickým zdrojům. Například jen v Německu plánuje Volkswagen postavit až 4000 nabíječek pro své zaměstnance, přičemž velká část z nich by měla být dostupná i pro veřejnost.

Na veřejných místech by podle odhadů Volkswagenu měla probíhat jen pouze čtvrtina nabíjení, přičemž právě tady přijde vhod služba „We Charge.“ Ta by měla v budoucnosti nabídnout zákazníkům přístup až k 100.000 nabíjecích míst, přičemž tohle číslo by mělo i nadále růst. Volkswagen chce navíc spolupracovat i s nákupními řetězci, u kterých by si mohlo majitelé elektromobilů nabíjet vozy během nákupů. Jedním z prvních by měl být britský řetězec Tesco.

Volkswagen však myslí i na ty zákazníky, kteří se chtějí se svým elektromobilem vydávat na delší cesty. Nový model ID.3 proto vybavil podporou rychlonabíjení o výkonu 100 až 125 kW a do roku 2020 plánuje pod křídly společnosti IONITY, ve kterém je sdruženo několik automobilek i energetických firem, vystavět podél významných evropských komunikací až 400 rychlonabíječek a 2400 klasických nabíjecích míst.

Rychlonabíjecí zařízení by se však měla objevit i ve městech. Prvních 28 rychlonabíječek plánuje Volkswagen zprovoznit koncem června ve Wolfsburgu, kde se mají stát koncem darem společnosti Volkswagen AG městu Wolfsburg k jeho 80. výročí.

Má však tenhle plán šanci na úspěch? Pokud se totiž podíváme do dostupných statistik, zjistíme, že v roce 2017 bylo v Evropě okolo 77.800 čerpacích stanic. Pokud se podíváme na alternativní zdroje, najdeme informaci o cca 7300 plnících stanicích na LPG a pouze 3900 plnících stanicích s CNG.

Oproti plánovaným počtům nabíjecích stanic se tedy jedná o překvapivě nízká čísla, nicméně tady je potřeba brát v úvahu i skutečnost, že elektromobily tráví u nabíjecích stanic podstatně více času. Některé nabíjecí stanice navíc budou vznikat i na soukromých pozemcích a budou dostupné pouze omezenému počtu lidí.

A jak si s podobnou zátěží poradí rozvodná síť? Výstavba 36.000 nabíjecích zařízení během šesti let by neměla být nijak nereálná, jak nám potvrdil odborník ze Světa Motorů. Volkswagen však na konci své tiskové zprávy zdůrazňuje, že úspěch elekromobility v Evropě závisí i na podpoře z dalších průmyslových odvětví a také politického vedení. Pomoci by mohlo například nařízení, které by při stavbách nových parkovišť vyžadovalo i výstavbu dobíjecích stanic.