Poslední kabriolet Volkswagenu skončí do dvou let. Nástupce t-rocu však přijde letos

Není tomu tak dávno, co člověk v nabídce Volkswagenu mohl najít dvě kabria – modely Eos a Golf VI. generace. Osmý golf však nemá už ani třídvířko, natož kabriolet, a eos, který mohl být vybavený i šestiválcem, skončil v roce 2016 bez přímého nástupce.

Tím nepřímým byl v roce 2020 T-Roc Cabriolet. Nápad na kombinaci crossoveru a kabria Volkswagen okoukal u Range Roveru Evoque Convertible a Nissanu Murano CrossCabriolet, původ auta na vyšším podvozku s plátěnou střechou je ale mnohem starší – přesně tak se vyráběly původní americké armádní willysy, které byly základem pro dnešní Jeep Wrangler.

Otevřený t-roc nicméně zanedlouho z nabídky zmizí. Český web Volkswagenu ho nezmiňuje už nyní, je však možné ho koupit např. v Německu od 36.910 eur, tedy zhruba 928 tisíc korun.

Volkswagen T-Roc Cabriolet • Volkswagen

Konec ho čeká v roce 2027, takže bude mít v podstatě celý běžný sedmi- až osmiletý životní cyklus. Nedostane ale nástupce a automobilka nyní hledá budoucí využití továrny, kde vzniká. Jde o bývalou továrnu firmy Karmann v Osnabrücku, kterou koncern Volkswagen koupil v insolvenčním řízení Karmannu v roce 2009.

Z jednotlivých verzí t-roců tam vzniká právě jen kabriolet, pětidveřová verze se vyrábí v portugalské Palmele. Osnabrück ale chrlí jiný volkswagen, který také čeká konec – arteon ve verzi shooting brake. Ten po konci liftbacku stejného jména, který se do roku 2023 vyráběl v Emdenu, dostal tři roky života navíc a z nabídky zmizí v roce 2026.

Nová generace t-rocu už letos

Pětidveřová verze t-rocu je na trhu o tři roky déle oproti kabriu – začala se vyrábět v roce 2017. Vypadá to ale, že desetiletý životní cyklus mít nebude – už v loňském roce se objevily fotky maskovaného prototypu příští generace, která by se měla odhalit letos a do prodeje vstoupit příští rok.

Patrně tedy nějaký čas budou ve výrobě obě generace zároveň a ta dosavadní jen jako kabriolet. Nemůžeme však vyloučit, že Volkswagen představení té nové odloží, neboť ta dosavadní se pořád prodává jako teplé housky – jen v Německu se jich loni prodalo přes 75 tisíc kusů, což znamená druhý nejprodávanější model vůbec. V rámci celé Evropy se t-roc drží v první pětce.

Co můžeme od příští generace očekávat? Rozměry ani pozice v nabídce se nezmění, t-roc bude stále velikostně mezi taigem a tiguanem. K jeho konkurentům se nadále budou řadit Toyota C-HR či Hyundai Kona. Design bude evolucí současného, nikoliv výraznou změnou, a co do techniky by měl být úzce spřízněný s golfem 8.5.

To znamená nejmodernější elektronické systémy včetně nejnovějšího infotainmentu s velkým displejem a důrazem na především dotykové ovládání. Také to však znamená platformu MQB Evo, která nabízí řadu zajímavých možností, jako je pohon všech kol či torque splitter pro verzi R. Zda se ta vrátí, je však zatím ve hvězdách.