Poslední video Martina Vaculíka o BMW i3. Co bude, až baterka doslouží?
Životnost trakční baterie je omezená, tak jsem se vydal zjišťovat, jak bude možno ji využít, až skutečně doslouží. Půjde z ní udělat bateriové úložiště domu?
Na BMW i3 si cením, že je to elektromobil pro jeho původní účel: Krátké jízdy v okolí bydliště. S nízkou spotřebou a malými akumulátory vám k nabití stačí běžná 230 V zásuvka v garáži, jenom si zkontrolujte, zda není vyhřátá a zda k ní ještě nevedou hliníkové dráty. S verzemi 120 Ah (40 kWh) od roku 2019 či s těmi, v jejichž zádi v nouzi zavrčí dvoválcový prodlužovač dojezdu, se dá čas od času zvládnout i delší jízda.
Obdivuji, že auto z karbonu, plastů a hliníku není těžší než podobně velký spalovací vůz. Líbí se mi trakce a skvělý rejd předních kol, obojí umožňěno pohonem zadní nápravy. Za fantastické považuji, že na autě nemá co zreznout.
Nás chudší motoristy rez velice trápí a přes maximální péči nám vzala už všechny felicie, zásadně pak ale už kosí i stavy fabií a octavií. Prvním oktávkám už umí ureznout nejen přední ramena, ale bohužel se dokáže doslova rozdrolit i vlečená zadní nárava. Na BMW i3 není nic, co by mohlo zreznout. Myslím, že svojí osvětovou činností o voze, který jako nový byl příliš drahý, ale jako ojetina dosažitelný je, jsem zásadně zvýšil jeho dovoz do České republiky.
Na místě je tak se ptát, zda příliv ojetin, kdy těm nejstarším bude letos třináct let a i nejmladší oslaví čtvrté narozeniny, nepřinese problémy s jejich likvidací po ukončení životnosti. Vydal jsem se prozkoumat, jak vypadá onen často omílaný druhý život baterií, které už mají nižší kapacitu a nejsou schopny poskytovat vysoký výkon potřebný pro provoz elektromobilu, ale dají se ještě použít jako domácí úložiště.
Využívání baterií z elektromobilů je totiž šance, jak se dostat z akceptovatelné peníze k úložiště dostatečném pro večerní nabití elektromobilu, s nímž jsme přes den byli na cestách. Když se zajímavá myšlenka rozšíří, tak zdarma budou jezdit nejen ti šťastlivci, co ve dnech slunečního svitu dokáží zůstat s elektromobilem doma. Běžně nabízené 10 kWh úložiště k FVE totiž stačí tak na noční spotřebu domu.
Na závěr videa jsem se byl přímo v BMW Česká republika zeptat, co s i3, která už je příliš opotřebená, nebouraná či z nějakého důvodu nekompletní.
zdroj: Autorský text | foto, video: Auto.cz