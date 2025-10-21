BMW i3 REX vs. Martin Vaculík: Svíčky a sací filtr na celý život? Zbláznili se v BMW?
Už máme za sebou dva díly o levném elektromobilu s nekonečným dojezdem BMW i3 REX, jichž v letech 2013 až 2019 vzniklo 67 tisíc kusů. Po obecném představení přišly nejčastější závady. Dnes se budeme věnovat největší technické kontroverzi: svíčkám, sacímu filtru a oleji v reduktoru, u nichž výrobce nepředepisuje výměny ani kontroly.
BMW i3 REX má velmi jednoduchý servisní plán v podstatě zkopírovaný z čistě elektrických verzí. Na pravidelnou inspekci technického stavu (brzdy, vůle náprav, osvětlení) míří každé dva roky, přičemž se mění též kabinový filtr. Verze s dvouválcovým prodlužovačem dojezdu k tomu má navíc výměnu motorového oleje a jeho filtru.
Obojí bez jakéhokoliv vztahu k najetým kilometrům - tedy vše uvedené platí, ať za ty dva roky najedete 1.000 nebo 100.000 kilometrů. A už vůbec výrobce nezajímá, kolik jste najeli na elektřinu a s kolika kilometry vypomohl spalovací motor. Takže někdo bude vypouštět olej po dvanácti startech (každé dva měsíce se spalovací motor spustí sám na 10 minut jako takzvaný údržbový chod), jiný tam může mít poslední litr černého mazutu. Pokud případy fatálně poškozených dvouválců (pro BMW je vyrábělo taiwanské Kymco) jsou vzácné, může za to buď rozumné používání samotnými majiteli, nebo nadprůměrná odolnost motoru.
Výměny dalších komponent podléhajících opotřebení, jmenovitě sacího filtru a zapalovacích svíček, BMW dokonce nepředepisuje vůbec. Prostě se předpokládá, že při běžném užívání i3 REX vydrží po celou životnost vozu.
Velké téma současnosti jsou oleje v reduktorech, tedy převodovkách elektromobilů. Přístup výrobců je zde stejný, jako k manuálním převodovkám: Olej v nich má také vydržet po celou životnost vozu. A zatímco u manuální převodovky běžně používaného a osobního vozu to zřejmě je i pravda, tak u reduktorů elektromobilů spíše ne. Už krátké dosavadní zkušenosti ukazují, že zde po 100.000 kilometrech bývá výrazně zdegradované mazivo.
Nelze však dělat obecné soudy, v převodovce BMW i3 doslova trpí pouhého půl litru maziva. V převodovce Tesly Model 3 je ho 2,5 l a dokonce má i svoje čerpadlo a olejový filtr. Slouží totiž též k chlazení motoru.
Ve dnešním díle se tedy podíváme, v jakém stavu byly svíčky, sací filtr a olej u BMW i3 REX z prvního roku výroby 2013 a 133.000 km na odometru. Rovnou přiznáme chybu - nepodařilo se nám načíst, kolik zde měl motor navrčeno, neboť tato data se v řídicí jednotce smazala s upgradem z baterie 60 Ah na 94 Ah. Soudě dle zcela ohmataného tlačítka pro tankování a dokonce utrženého táhla nouzového otevírání víčka (používá se, když elektrické otvírání s důvodů popsaných v minulém videu selže) však šlo o exemplář, který jezdil na benzín nadprůměrně často.
zdroj: Autorský text | video: Auto.cz