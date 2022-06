Potvrzen nový film o F1: Lewis Hamilton bude producentem, Brad Pitt v hlavní roli

Vypadá to, že sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton se již pečlivě připravuje na pozávodní kariéru. Sedmatřicetiletý pilot Mercedesu se stane producentem nově chystaného filmu z prostředí formule 1, o jehož existenci se postará společnost Apple. Rozpočet filmu má být údajně ve výši 140 milionu dolarů (3,3 miliardy korun). Hamiltonovi budou s produkcí pomáhat zkušení producenti Jerry Bruckheimer (Armageddon, Top Gun, Mizerové, Piráti z Karibiku) a Chad Oman (Blbý a blbější, Pearl Harbor).

Režie chystaného snímku se ujme John Kosinski, scénáře zase Ehren Kruger. Oba se podíleli na aktuálně velice úspěšném snímku Top Gun: Maverick. Hlavní role připadla hollywoodské ikoně Bradu Pittovi, jehož výčet hereckých rolí by zabral přinejmenším celé odpoledne. Takové složení je předurčeno k úspěchu. Snímky z formulového prostředí to však neměly vždy jednoduché, viz film „Formule!“ z roku 2001 se Sylvesterem Stallonem.

Za jednoznačně nejpovedenější snímek z formulového prostředí můžeme považovat film Rivalové z roku 2013, který se dle skutečných událostí soustředil na legendární rivalitu mezi Niki Laudou a Jamesem Huntem, jejíž součástí byla hrozivá nehoda rakouského pilota na Nürburgringu v roce 1976. Z dokumentárního světa si ještě zaslouží zmínku úspěšné dokumenty Senna (2010) a Schumacher (2021).

Přesný název, datum premiéry a scénář zatím zůstávají tajemstvím. Vzhledem k věku Brada Pitta (58 let) je možná něco pravdy na tom, že se příběh bude zaměřovat na vysloužilého pilota F1, který se vrátí do šampionátu, aby závodil po boku talentovaného mladého pilota. Autentické zkušenosti Lewise Hamiltona z prostředí sportu mohou být ingrediencí ke skvělému filmovému snímku, které se poučí z chyb minulých. Už se těšíme na podrobnosti!