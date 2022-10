Potvrzeno: Abarth Classiche 1000 SP se bude vyrábět, základem bude Alfa Romeo 4C

Sportovní vůz, jehož limitovanou výrobu konečně oficiálně potvrdila i značka Abarth, byl veřejnosti poprvé představen již na začátku roku 2021. Tehdy se však jednalo pouze o koncept, který byl inspirován původním závodním automobilem z roku 1996.

Koncem loňského roku se nicméně objevily první spekulace, podle kterých značka Abarth skutečně začala zvažovat výrobu. Až nyní je však zpráva oficiální.

Připomeňme, že technickým základem vozu bude Alfa Romeo 4C, se kterou bude Abarth sdílet i 1,75litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 240 koní. Platforma kombinující karbonové a hliníkové prvky je přitom příslibem nízké hmotnosti a vysoké tuhosti.

Konkrétně hmotnost by se měla pohybovat pouze okolo 1.074 kilogramů, což je dnes něco téměř nevídaného. Parametry zrychlení bohužel neznáme, maximální rychlost by však měla dosahovat až 250 km/h. Sportovní potenciál vozu by pak měly podtrhovat jak ventilované přední kotouče s čtyřpístkovými brzdiči Brembo, tak chlazené kotouče na zadní nápravě.

Nový model Abarth sice s Alfou 4C bude sdílet siluetu, až na tuhle drobnost je však design vozu zcela odlišný a osobitý. Za pozornost přitom stojí zejména příď se čtveřicí menších kulatých světlometů, výrazným nasávacím otvorem v kapotě, menší mřížkou v předním nárazníku a decentními světly denního svícení.

Příď tak vcelku věrně kopíruje původní závodní vůz, což platí také pro záď. Ta je osazena dvojicí výrazných kulatých svítilen, výdechy v zadním čele i na vrchní straně blatníků a pozornosti neunikne ani dvojice středových koncovek výfuku.

V současné době zatím neznáme cenu ani počet kusů, které automobilka plánuje vyrobit. Prvotní spekulace však hovořily o pouhých pěti exemplářích.