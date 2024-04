Pozor na trik tohoto zloděje v Praze! Z BMW ukradl igelitku s 1.500.000 Kč

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Policie ČR zveřejnila zajímavé video s nenápadnou krádeží za bílého dne přímo v centru Prahy. Neznámý chmaták si v Králodvorské ulici v Praze 1 nedaleko náměstí Republiky evidentně náhodou vyhlédl modré BMW X6, jehož majitel akorát parkoval u chodníku.

Toho zloděj využil a v nestřeženém okamžiku si pootevřel zadní pravé dveře německého SUV, aniž by si toho řidič všiml. Díky tomu se vůz nezamkl ani po zmáčknutí tlačítka na klíčku. Dosud neztotožněný muž následně vyčkal, až se majitel BMW vzdálí, a přes zadní sedadla se dostal až do zavazadelníku, odkud odcizil igelitovou tašku.

Po jejím prozkoumání musel být lapka určitě v šoku. Místo nákupu, oblečení či jiných relativně bezcenných věcí se v tašce nacházelo 1,5 milionu korun v hotovosti. Denní limit pro hotovostní platby přitom v Evropské unii včetně Česka dosahuje 10.000 eur, respektive 270 tisíc korun. Na co měl poškozený u sebe tolik bankovek, proto zůstává trochu záhadou. Plná taška peněz je mu však aktuálně k ničemu. Místo toho má pěkně drahou zkušenost, kvůli které může mít ještě oplétačky se zákonem.

Jelikož se policistům do dnešního dne nepodařilo pachatele krádeže vypátrat a je zde důvodné podezření, že by se mohlo jednat o cizince, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte prosím linku 158.