Praha zváží zavedení parkování v modrých zónách pro návštěvy zdarma

Pražané by v budoucnu mohli mít k dispozici až 120 hodin ročně pro návštěvy či řemeslníky k parkování v modrých zónách zdarma.

Městští zastupitelé z popudu opoziční ODS pověřili primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě), aby návrh prodiskutoval se všemi zastupitelskými kluby a předložil na červnové zastupitelstvo.

Návrh Tomáše Portlíka (ODS) by umožnil prostřednictvím elektronického nástroje zadat do systému SPZ auta návštěvy, jejíž parkování by se poté odečetlo od ročně stanovených volných hodin. Scheinherr k tomu řekl, že město už zavedení podobného opatření nějakou dobu zvažuje. "Mám připravené materiály včetně studie společnosti Deloitte," řekl.

Dodal, že město zvažovalo 120 hodin ročně a o návrhu je ochoten jednat se všemi zastupitelskými kluby. Opoziční zastupitel Jiří Kubíček (Svobodní) k tomu řekl, že oproti zvažované variantě by preferoval, aby hodiny pro parkování návštěv nedostali jen držitelé parkovacích oprávnění, ale všichni Pražané. Podle Scheinherra město zvažuje nejprve omezený testovací provoz jen pro držitele karet, který by poté bylo možné rozšířit na všechny.

Zóny placeného stání v metropoli mají zajistit dostupnost parkování pro obyvatele dané městské části. V moderní podobě se poprvé objevily v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha o regulaci dopravy objevila už v roce 1982. Následně byly rozšířeny a fungují v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 22. Na parkovném vybere magistrát ročně okolo půl miliardy korun.