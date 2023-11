Prasklé čelní sklo na McLarenu F1? Výměna stojí víc než nová octavia

Komu se rozbije čelní sklo McLarenu F1, musí se připravit na výměnu v ceně zhruba tři čtvrtě milionu korun. Vzhledem k sumám, za kterou se tato auta prodávají, to jsou ovšem drobné.

Při servisu youngtimerů a veteránů člověk nezřídka narazí na těžko řešitelný problém – nedostupnost nějakého dílu prostě proto, že auto je už velmi staré, nikdo díly nevyrábí a skladové zásoby došly. V případě čelního skla McLarenu F1, legendárního hypersportu 90. let minulého století, může na první pohled být problém jinde – v ceně výměny.

Web Motor1 zjistil, jak drahé je vyměnit čelní sklo této britské ikony. Pohledem běžného smrtelníka naprosto extrémně – celkem 33 tisíc dolarů, tedy asi 744 tisíc korun. Větší část z toho tvoří sklo samotné – 25 tisíc dolarů, tedy 564 tisíc korun. Zbytek je cena za práci.

Takovou sumu za servis běžný člověk těžko dá – snad jen v případě, že by se jeho normální auto fatálně porouchalo a on ho „opravil“ koupí nového. Taková Škoda Octavia se do 744 tisíc vejde i v prostředním výbavovém stupni se vznětovým motorem.

Podíváme-li se na to optikou majitele McLarenu F1, tři čtvrtě milionu korun zas tolik neznamená. Považte – ceny F1 se dnes v aukcích či u firem specializujících se na prodej světové špičky mezi automobily pohybují nad 20 miliony dolarů, tj. 451 miliony korun. Kromě toho by majitel jistě nenechal takový klenot bez prvotřídního pojištění.

A co ta dostupnost dílů, když F1 vzniklo v pouhých 106 kusech? Podle nejmenovaného zdroje webu Motor1 je ještě pár čelních skel v Británii skladem a divize McLaren Special Operations plánuje nechat vyrobit několik dalších. To má být v plánu také pro hliníkové palivové nádrže a hořčíková kola, takže se z existujících F1 nejspíš jen tak nestanou nepoužitelné dekorace garáží.