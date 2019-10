Pražský dopravní podnik pořídí velkokapacitní autobusy a trolejbusy

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal veřejnou zakázku na velkokapacitní autobusy, které musí být nízkopodlažní, minimálně 20,5 metrů dlouhé a maximálně 3,3 metru vysoké, vybaveny minimálně 40 sedadly pro cestující a dalšími minimálně šesti sedadly pro osoby se sníženou schopností pohybu. Samozřejmostí je klimatizace, kterou lze manuálně ovládat.

V tendru není specifikován typ pohonu a mohou se do něj tedy přihlásit jak výrobci vozů s konvenčním dieselovým motorem splňující emisní normu Euro 6, tak i výrobci vozidel s hybridními systémy pohonu.

Předpokládaný roční nájezd autobusu je 100 tisíc km a DPP požaduje jejich minimálně 10letou životnost v městském provozu a homologaci pro provoz v Evropské unii. Zároveň je do výrobce požadováno, aby náhradní díly k autobusům byly k dispozici po celou dobu deklarované životnosti vozů. Součástí výběrového řízení je i pět diagnostických zařízení k autobusům.

Nabídky uchazečů bude DPP hodnotit podle základního hodnotícího kritéria, tj. ekonomické výhodnosti, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Hodnotícím kritériem jsou v tomto případě náklady životního cyklu vztažené na délku autobusu podle stanoveného matematického vzorce, který zohledňuje nabídkovou cenu 20 kusů autobusů, 5 kusů diagnostických zařízení, náklady na pohonné hmoty na jeden kilometr, nabídkovou cenu za hodinu práce na úpravách odbavovacího informačního systému a cenu za hodinu práce v rámci pozáručního a mimozáručního servisu.

Martin Dušička, vedoucí odboru Centrální nákup DPP, uvedl, že na základě výpočtu výsledných hodnot jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti, přičemž nejvýhodnější je vždy ta, která dosáhne nejnižší hodnoty nákladů životního cyklu v Kč bez DPH na jeden metr jmenovité délky autobusu. Údaje, které dodavatel nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro něj závazné i z hlediska následného plnění sektorové veřejné zakázky na základě kupní smlouvy.

Výběrové řízení poběží do 2. listopadu 2019, vyhlášení výsledků se předpokládá do konce letošního listopadu. Následovat bude proces podpisu kupní smlouvy, kterou chce DPP s vítězem tendru uzavřít nejpozději do konce tohoto roku. Všech 20 velkokapacitních autobusů by měl výrobce dodat do devíti měsíců od uzavření smlouvy.

Jednou z podmínek technické kvalifikace, které od výrobce DPP požaduje, je doložení seznamu významných dodávek za poslední tři kalendářní roky, přičemž alespoň v jednom případě se musí jednat o dodávku alespoň pěti kusů velkokapacitních autobusů s minimální délkou 20,5 metru. V rámci příprav veřejné zakázky na dodávku velkokapacitních autobusů vypsání předcházely předběžné tržní konzultace s deseti výrobci z Evropské unie i mimo ní.

Velkokapacitní autobusy budou na lince č. 119 jezdit do její elektrifikace, jejíž dokončení a uvedení do provozu DPP plánuje na začátku roku 2023. Poté je nahradí velkokapacitní trolejbusy podle záměru, který schválila Rada hl. m. Prahy 16. září 2019. Velkokapacitní autobusy pak DPP využije na další linky, např. 112 do a z pražské zoologické zahrady nebo dle požadavků ROPIDu.

DPP v souladu s tímto záměrem zahájil také předběžnou tržní konzultaci s výrobci velkokapacitních bateriových trolejbusů, která by měla probíhat do konce letošního října. Samotné vypsání veřejné zakázky na dodávku 20 kusů trolejbusů DPP plánuje v průběhu letošního prosince. Vítěz by měl být vyhlášen do konce února 2020, smlouva s ním podepsána do konce března 2020 a první velkokapacitní trolejbusy by měl výrobce dodat na začátku roku 2022.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)