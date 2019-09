Podívejte se na současné autobusy SOR ve velké galerii

Společnost SOR Libchavy spol. s r.o. byla založena v roce 1991 se záměrem zabývat se vývojem, výrobou, prodejem a servisem malých autobusů. Vedení společnosti se tehdy rozhodlo pro vývoj 7,5 metru dlouhého autobusu, který by používal karoserii i podvozek vlastní konstrukce a hnací agregáty od renomovaných světových výrobců.

Vývojové práce na tom prvním autobusu SOR byly zahájeny koncem roku 1992 a zhruba o rok později vyjel z bran společnosti první prototyp s motorem Perkins a samočinnou převodovkou Voith. Prodej prvního autobusu mladé značky se odehrál v roce 1994.

SOR se zaměřuje na výrobu autobusů s akcentem na levný provoz, určených nejen pro tuzemské odběratele, ale i trhy zemí Evropské unie či bývalého východního bloku. Autobusy SOR jezdí na Slovensku, v Polsku, Nizozemí, Srbsku, Lucembursku, Rusku, Dánsku, Německu, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Ukrajině, Chorvatsku, Belgii, Bulharsku, ale i například na Faerských ostrovech.

Vedení společnosti zastává dlouhodobou strategii vývoje a výroby autobusů, orientovanou na ekonomicky výhodné výrobky pro uživatele. Konstrukčně je toho dosaženo především lehkou stavbou vozidel s maximální možnou unifikací napříč všemi modelovými řadami autobusů.

Veškerý vývoj a řešení konstrukcí i výroba vozidel probíhají přímo u SOR Libchavy. Jde například o lepení polyuretanovými lepidly, laserové dělící technologie, robotické svařování. Pro zajištění vysoké odolnosti a životnosti je na vozidlech použito velké množství plastů, nerezavějící oceli a hliníku.

SOR v současnosti nabízí pestrou paletu modelových řad pro městskou, meziměstskou i dálkovou dopravu s celkovou délkou od 8,5 až po 18,75 m. Vedle vozidel s konvenčním pohonem zamířily do nabídky postupně i autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), elektrobusy a trolejbusy.

SOR NS diesel představuje zástupce nejmladší generace autobusů značky SOR, pod jejichž designem je podepsán doc. Ing. arch. Patrik Kotas. Konvenční provedení modelové řady městských autobusů NS nabízí modely NS 12 diesel a NS 18 diesel, z nichž první jmenovaný je dvounápravovým vozem a druhý představuje třínápravové kloubové vozidlo. Široké možnost variabilního uspořádání sedadel v interiérech těchto autobusů a různé kombinace počtu vstupních dveří mají umožnit jejich široké využití ve všech městských aglomeracích.

SOR NS 12 diesel s celkovou délkou 12.000 mm, šířkou 2550 mm, výškou 2995 mm má rozvor náprav 5900 mm. V případě prvního prototypu, představeného na podzim roku 2017, bylo zvoleno provedení s trojicí dvoukřídlých dveří a interiérem, v němž je 32 míst k sezení, z nichž 16 s bezbariérovým přístupem. K pohonu autobus slouží přeplňovaný vznětový šestiválec Tector 7 z produkce FTP Industrial S.p.A., který z objemu 6,7 litru poskytuje nejvyšší výkon 210 kW a točivý moment 1000 N.m.

SOR NS 18 diesel s celkovou délkou 18.750 mm, šířkou 2550 mm, výškou 2995 mm má rozvor náprav 5900 + 6750 mm. První prezentovaný exemplář disponoval na podzim roku 2018 čtveřicí dvoukřídlých dveří a interiérem, v němž je 47 míst k sezení. K pohonu zde slouží přeplňovaný vznětový šestiválec Iveco Cursor F2CFE612C, splňující emisní normu Euro VI, který z objemu 8,7 litru poskytuje výkon 243 kW a točivý moment 1400 N.m. Ve výbavě autobusů NS diesel může být podle přání dopravce klimatizace, informační systémy pro cestující a USB nabíječky pro mobilní zařízení.

SOR NB představuje dnes již tradičního zástupce své značky a tato modelová řada nízkopodlažních autobusů pro městský provoz nabízí standardně dvounápravové provedení NB 12 a kloubovou verzi NB 18. První z této dvojice má při rozvoru náprav 6180 mm celkovou délkou 12.180 mm, Zatímco druhý s rozvorem náprav 6180 + 6570 mm disponuje celkovou délkou 18.750 mm. Šířka 2550 mm a výška 2900 mm, resp. 3110 mm s klimatizací je pro obě verze shodná. Maximální počet sedadel zde může být 34, resp. 53. Pohonné jednotky sdílí zástupci řady NB s odpovídajícími modely řady NS.

SOR NBG přímo vychází z modelů NB 12 a NB 18, s nimiž sdílí konstrukci i design, ale liší se pohonem na CNG. Právě díky nádržím na stlačený zemní plyn, umístěným na střeše se celková výška oproti nim zvyšuje na 3285 mm, zatímco ostatní rozměry se nemění. Standardem je zde motor Cursor8 CNG, který z objemu 7,8 l poskytuje nejvyšší výkon 213 kW a točivý moment 1200 N.m.

SOR BN je modelová řada částečně nízkopodlažních městských autobusů, která standardně nabízí čtveřicí provedení s označením BN 8,5, BN 9,5, BN 10,5 a BN 12. Tato vozidla s celkovou šířkou 2525 mm a výškou 2950 mm, resp. 3150 mm se liší především celkovými délkami, které jsou 8400 mm, 9600 mm, 10.750 mm a 11.790 mm. Maximální počet sedadel se u této modelové řady pohybuje od 25 po 40. K pohonu autobusů modelové řady BN slouží vznětové motory z produkce FTP Industrial S.p.A. s nejvyšším výkonem od 137 kW do 210 kW. Maximum točivého momentu u nejvýkonnějšího z nich představuje 1000 N.m.

SOR BNG je poslední z modelových řad městských autobusů značky SOR. Tato částečně nízkopodlažní vozidla využívají k pohonu stlačený zemní plyn, a jak napovídá jejich označení, tak vycházejí z konstrukce a designu modelové řady BN. V nabídce jsou v provedeních BNG 10,5 a BNG 12 s motory od FTP Industrial S.p.A. Kratší model z této dvojice je osazen pohonnou jednotkou o objemu 5,8 l, výkonu 150 kW a točivém momentu 750 N.m, zatímco delší verze využívá motor o objemu 7,8 l s výkonem 213 kW a točivým momentem 1100 N.m.

SOR C je označení pro modelovou řadu meziměstských autobusů, nabízející provedení C 9,5, C 10,5 a C 12. Tato vozidla s celkovou šířkou 2525 mm a výškou 2950 mm, resp. 3095 mm se liší především celkovými délkami, které jsou 9630 mm, 10.780 mm a 11.820 mm. Maximální počet sedadel se u této modelové řady pohybuje od 38 po 51 v závislosti na celkové délce vozidla. K pohonu autobusů modelové řady C slouží vznětové motory z produkce FTP Industrial S.p.A., které z objemu 6,7 l poskytují nejvyšší výkon 184 kW nebo 210 kW. Maximum točivého momentu je zde 950 N.m nebo 1110 N.m.

SOR CN je modelová řada částečně nízkopodlažních meziměstských autobusů, která standardně nabízí pětici provedení s označením CN 8,5, CN 9,5, CN 10,5, CN 12 a CN 12,3. Tato vozidla s celkovou šířkou 2525 mm a výškou 2950 mm, resp. 3150 mm se liší především celkovými délkami, které jsou 8400 mm, 9600 mm, 10.750 mm, 11.790 mm a 12.290 mm. Maximální počet sedadel se u této modelové řady pohybuje od 25 po 45 v závislosti na celkové délce vozidla. K pohonu autobusů modelové řady CN slouží vznětové motory z produkce FTP Industrial S.p.A. s nejvyšším výkonem od 137 kW do 210 kW. Maximum točivého momentu u nejvýkonnějšího z nich představuje 1000 N.m.

SOR CNG je poslední z modelových řad meziměstských autobusů značky SOR. Tato částečně nízkopodlažní vozidla využívají k pohonu stlačený zemní plyn, a jak napovídá jejich označení, tak vycházejí z konstrukce a designu modelové řady CN. V nabídce jsou v provedeních CNG 10,5, CNG 12 a CNG 12,3 s motory od FTP Industrial S.p.A. Kratší model z této trojice je osazen pohonnou jednotkou o objemu 5,8 l, výkonu 150 kW a točivém momentu 750 N.m, zatímco dvojice delších verzí využívá motor o objemu 7,8 l s výkonem 213 kW a točivým momentem 1100 N.m.

SOR LH představuje v aktuální nabídce své značky jedinou modelovou řadu, která je primárně určena pro dálkovou dopravu. Podobně jako například u spřízněné modelové řady C je i LH k dispozici v několika provedeních, jimiž jsou LH 9,5, LH 10,5 a LH 12, lišící se celkovou délkou. Tyto dvounápravové autobusy s šířkou 2525 mm a výškou 3275 mm s klimatizací mohou mít celkovou délkou 9630 mm, 10.780 mm nebo 11.820 mm. Interiéry autobusů modelové řady LH nabízí podle provedení a celkové délky od 34 do 51 sedadel. K pohonu zde slouží vznětové motory z produkce FTP Industrial S.p.A., které z objemu 6,7 l poskytují nejvyšší výkon 184 kW nebo 210 kW. Maximum točivého momentu je zde 950 N.m nebo 1000 N.m.

SOR EBN je první ze dvou modelových řad elektrických městských autobusů. Označení zde odhaluje, že je konstrukčně spřízněna s nízkopodlažními městskými autobusy řady BN, od nichž se vedle pohonu liší i přepracovaným designem. SOR v současnosti nabízí v rámci této řady standardní provedení EBN 8, EBN 9,5 a EBN 11. Elektrobusy s šířkou 2525 mm a výškou 2920 mm mají celkovou délku 8000 mm, 9790 mm a 11.100 mm. Pohon všech tří verzí má na starosti asynchronní vodou chlazený elektromotor o výkonu 120 kW s točivým momentem 968 N.m, jemuž potřebnou energii poskytují lithium-iontové baterie s kapacitou 172 kWh.

SOR NS electric se při své premiéře na veletrhu užitkových vozidel v Hannoveru v roce 2016 stal prvním zástupcem nové generace autobusů s označením NS. Nízkopodlažní vozidlo s šířkou 2550 mm, výškou 3150 mm a celkovou délkou 12.000 mm má rozvor náprav 5900 mm. K pohonu elektrobusu s celkovou hmotností 18.800 kg slouží kapalinou chlazený elektromotor o výkonu 160 kW, jemuž potřebnou energii poskytují baterie akumulátory s kapacitou 225 kWh. Dojezd na jedno nabití se má pohybovat kolem 200 km.

SOR TNB je modelová řada nízkopodlažních trolejbusů, která vychází z městských autobusů řady NB, od nichž se samozřejmě liší svým pohonným systémem. SOR Libchavy nabízí modely TNB12 a TNB18. První z nich je dvounápravovým vozidlem s celkovou délkou 12.180 mm a sedadly pro až 34 cestujících. Druhý je pak kloubovým trolejbusem s celkovou délkou 18.750 mm a sedadly pro až 50 cestujících.

Zdroj a foto: SOR Libchavy spol. s r.o.