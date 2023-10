Středoevropská rallye v cíli: Neuville vyhrál, Rovanperä mistrem světa

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Závěrečný den rallye byly na programu dvě rychlostní zkoušky s opakovanými průjezdy v celkové délce 67,24 kilometrů. Začínalo se v rakouském území a končilo v Německu v centru soutěže v Pasově. Závěrečná zkouška v délce 16,37 kilometrů se jela klasicky jako Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu, které se přičítají ke klasickému bodování.

Šampion si užíval finiš

Do závěrečného dne vstupoval na prvním místě Belgičan Neuville s náskokem 26,2 sekundy před Rovanperou, který podřídil svou rychlost a taktiku tomu, aby dojel do cíle. Neuville poslední den soutěže v erzetách dvakrát třetí, jednou šestý a v závěrečné Power Stage přidal čtyři bonusové body za druhé místo. „Samozřejmě bojujeme o druhé místo v šampionátu, ale naše životy to nezmění. Odvedli jsme dobrou práci a podávali vyrovnané výkony, což se vyplatilo. Je to práce celého týmu. Teď už se těším na poslední soutěž,“ zhodnotil svůj výsledek vítězný Neuville.

Rovanperä sice ztratil na vítěze téměř minutu, ale to nebylo pro třiadvacetiletého jezdce podstatné. Díky bodovému zisku se stal podruhé v řadě mistrem světa, „Poslední den jsme si užívali a neřešili dosahované časy. Myslím, že tento rok je pro mě osobně důležitější než loňský. Konkurence byla vyrovnanější, odvedli jsme dobrou práci. Velké díky Jonnemu, je to nejlepší světový spolujezdec a tým nejlepší také. Je to pěkné, nevím, co říci více. Tohle prvenství si užiju víc než ten první,“ prohlásil Rovanperä do televizních mikrofonů poté, co vystoupil z auta.

Video se připravuje ...

Bez řazení udržel bronz

V posledních čtyřech erzetách nezůstal stranou pozornosti možný boj o třetí místo. Bronzovou příčku hájil Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1) a útočil na něj Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). V sobotu večer udělal Tänak chybu a jeho časová převaha před čtvrtým Ogierem se zmenšila na 31,1 sekundy. Ve všech čtyřech nedělních erzetách byl francouzský pilot rychlejší, ale svou ztrátu nevymazal.

„Poslední den už nebyl tak náročný jako ty předchozí a také na silnici bylo méně vytahaného bláta. Na druhé nedělní erzetě jsme přišli o řazení pod volantem, tak to bylo náročnější. Bylo těžké mít tempo, ale máme za sebou skvělý tým, tak se nám se nám podařilo udržet stupně vítězů,“ řekl v cíli Tänak. A co prohlásil osminásobný mistr světa Ogier? „První den se nám hodně nepovedl, pak už to bylo dobré. S tou naší startovní pozicí nešlo nic dělat. Už se těším do Japonska.“

Cais chválil fanoušky

Na startu soutěže bylo ve čtvrtek jedenadvacet Čechů v jedenácti posádkách. Do cíle dorazilo devatenáct účastníků v deseti posádkách. Jedinými, kdo bohužel nedojeli na cílovou rampu, byli Jan Skála s Jiřím Skořepou (Hyundai i20 N Rally2), kteří havarovali v šestnácté rychlostní zkoušce.

Z českých jezdců byl podle očekávání nejúspěšnější Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), který skončil v absolutním pořadí na jedenáctém místě a v kategorii WRC2 byl druhý. Jedná se o jeho nejlepší výsledek v letošním šampionátu. „Rozhodně to nebyla jednoduchá rallye. Cílem pro závěrečný den bylo skončit na stupních vítězů. Díky mému týmu, partnerům, rodině a také divákům, protože české publikum bylo opravdu neuvěřitelné. Doufám, že jste si to užili stejně jako my v autě. Podle ohlasů zahraničních účastníků se jednalo díky zkouškám na českém území o jeden z nejtěžších podniků v letošním šampionátu,“ prohlásil v cíli Erik Cais.

Svůj premiérový start ve světovém šampionátu proměnil Adam Březík (Škoda Fabia Rally2 evo) v osmnácté místo celkově a osmé ve WRC2. Výsledky dalších Čechů v kategorii WRC2: 11. Štěpán Vojtěch (Škoda Fabia R5), 15. Michal Horák (Škoda Fabia R5). Čtyřiadvacáté místo v absolutním pořadí obsadil Filip Khon (Ford Fiesta Rally3), který současně vyhrál hodnocení kategorie WRC3.

Video se připravuje ...

Moutonová byla spokojená

Soutěž projela postupně Česko, Rakousko, Německo a vidělo jí podle odhadů organizátorů 125 000 diváků. „Akce překonala všechny hranice. Dá se to přirovnat k prvnímu koncertu Rolling Stones v České republice. Fotky slavnostního startu na Hradě s panem prezidentem obletěly svět, na to jsme hodně pyšní. Musím moc poděkovat kolegům v regionech a každému, kdo se na rallye podílel. Vážíme si i podpory měst, krajů a moc oceňujeme vstřícnost a trpělivost dotčených obcí a jejich obyvatel,“ řekl Tomáš Kunc, jednatel Středoevropské rallye na českém území.

Uznání přišlo také od bezpečnostní delegátky Mezinárodní automobilové federace (FIA) Michele Moutonové. „Ocenila zabezpečení tratě,“ uvedl Kunc. Neukáznění fanoušci budou kolem trati vždy a zastavená rychlostní zkouška není v rallye nic neobvyklého. „Viděli jsme, že ne všichni respektují naše pokyny, tak jsme se rozhodli šestou erzetu z preventivních důvodů zastavit, abychom neohrozili jezdce ani diváky,“ vysvětlil Tomáš Kunc

Konečné pořadí (po 18 z 18 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 2:52:39,9; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +57,6; 3. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +1:52,8; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:08,6; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:48,3; 6. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +3:06,3; 7. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +4:22,3; 8. Fourmaux, Coria (Ford Fiesta Rally2) +11:35,8; 9. Ciamin, Roche (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +11:53,3; 10. Loubet, Veillas (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +12:04,3; 11. Cais, Trunkát (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +12:25,8; 12. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:00,0; 13. Pajari, Mälkönenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +14:20,9; 14. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +14:54,7; 15. Marczyk, Dymurski (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +15:27,6; 16. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +18:52,1; 17. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) +16:24,2; 18. Březík, Krajča (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +17:15,1; 19. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +19:33,9; 20. Kremer, Kremerová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +23:18,2; 21. Vojtěch, Ernst (ČR/Škoda Fabia R5) +23:18,2; 23. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +25:17,3; 24. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +30:24,5; 28. Michal a Ivan Horákové (ČR/Škoda Fabia R5) +29:03,9; 30. Kačírek, Řiháková (ČR/Škoda Fabia R5) +35:57,6; 31. Evans, Märtin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +39:58,2; 41. Jírovec, Král (ČR/Škoda Fabia R5) +58:10,6; 42. Nešetřil, Černoch (ČR/Porsche 997 GT3) +59:04,0; 49. Stejskal, Omelka (ČR/Renault Clio Rally5) +1:20:00,9; 52. Rada, Jugas (ČR/Abarth 124 Rally RGT) +1:51:02,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 12 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 235 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 191; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 184; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 162; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 114; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 98; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 89; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 63; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 42; 10. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 33; 11. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 29; 12. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 26; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 23; 14. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 16; 16. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 17. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 18. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 19. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 8; 20. Lindholm (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 6; 21. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 6; 22. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 6; 23. Ciamin (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 24. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 25. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 26. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 27. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 499; bodů; 2. Hyundai 397; 3. Ford 269.

WRC2: 1. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 111; 2. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 109 bodů; 3. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 104; 4. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 91; 5. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 86; 6. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 78; … 10. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 38; 12. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 36. Bodovalo 43 jezdců.

Výsledky jsou neoficiální.