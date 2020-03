Před startem Mexické rallye: Vyrovná Ogier rekord Loeba?

Mexiko je součástí světového šampionátu od roku 2004 a jedinou výjimkou, kdy se zde nezávodilo, byla sezona 2009. Tradičně lze očekávat teploty kolem třiceti stupňů nad nulou a bez dešťových přeháněk. Vozy se v průběhu soutěže dostanou do nadmořské výšky až 2700 metrů, kde kvůli řidšímu vzduchu klesá výkon motoru až o dvacet procent.

Tři tisíce metrů vysoko

Program soutěže začne jako obvykle ve čtvrtek večer mexického času (v pátek tři ráno ve Střední Evropě) v malebném městě Guanajuato. Fanoušky čekají hned dva tradičními průjezdy pestrými ulicemi a tunely města. Na pátek je nachystáno celkem deset měřených úseků, včetně tří zkoušek na šotolině vždy se dvěma průjezdy. Po dopoledni následuje nový měřený úsek v parku dvoustého výročí města Guanajuato a odpoledne bude zakončeno v centru soutěže v Leonu dvěma průjezdy místního soutěžního okruhu a krátkou etapou v ulicích. Celkem jde o 133,86 měřených kilometrů.

Sobotní program po dalších třech opakovaných průjezdech erzetami na šotolině završují další dvě kola na soutěžním okruhu plus odlišné měřené úseky hned vedle servisního parku. V souhrnu 133,74 kilometrů. V neděli pak čekají na účastníky rallye tři další měřené úseky. Přičemž na samotný závěr se uskuteční v El Brinku speciálně bodovaná Power Stage, kde získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bodu.

Nejčastějším vítězem tohoto severoamerického podniku je Francouz Sébastien Loeb, jenž zde dokázal triumfovat šestkrát. O jedno vítězství méně má jeho krajan Sébastien Ogier. V současné době bude mít tovární jezdec Toyoty šanci srovnat rekordní krok na šest prvenství. Vzhledem k tomu, že je v šampionátu třetí, nebude tak muset vyrážet v pátek na trať jako první a tím pádem nemusí čistit soupeřům trať.

Tänak a Neuville ještě nevyhráli

Úřadující mistr světa Ott Tänak má za sebou těžkou havárii v Monte Carlu, ale ve Švédsku, kde se jelo více na blátě než na sněhu, obsadil druhé místo. V Mexiku byl zatím nejlépe druhý, což se mu podařilo loni a 2017 dojel na čtvrtém místě. V roce 2015 zde spadl s fordem do jezera a s navigátorem stačili na poslední chvíli vyplavat. Potápěči vůz vyzvedli a Tänak nakonec soutěž dokončil na posledním místě. „Vysoké teploty a nadmořská výška dělají z Mexika specifický podnik. Bude to náročné na kondici a jízdní styl musí být plynulý. A taky musíte jet efektivně, protože bude snížený výkon motoru,“ domnívá se Estonec.

Jeho týmový kolega Belgičan Thierry Neuville je aktuálně v mistrovství světa druhý, přestože má stejný počet bodů jako lídr šampionátu Brit Elffyn Evans (Toyota). „Na Mexiko mám skvělé vzpomínky, pro tým jsme zde vybojovali první stupně vítězů. Vždy to byla jedna z rallye, kterou jsem chtěl vyhrát, ale ještě se mi to nepovedlo. Bylo by hezké to letos změnit,“ uvedl Neuville. Jeho nejlepším umístění na tomto podniku jsou třetí místa z let 2013, 2014 a 2017.

Toyota vyráží do mexických veder

Tým Toyota Gazoo Racing míří na Rallye Mexiko jako lídr Poháru konstruktérů a jeho pilot Elffyn Evans přijíždí poprvé v roli vedoucího jezdce světového šampionátu díky vítězství na Švédské rallye. Jeho týmový kolega Sébastien Ogier zaostává o pět bodů. Kalle Rovanperä si na předchozím podniku ve Švédsku připsal první pódiové umístění.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Tým zahájil sezonu fantasticky, a tak doufáme, že v Mexiku to bude pokračovat. Nároky na vozidla kvůli nadmořské výšce a vysokým teplotám tady budou bezpochyby značné. Minulý rok jsme neměli žádné potíže s chlazením, a i naše rychlost byla tehdy velmi dobrá. Dost věřím, že můžeme dosáhnout dobrých výsledků se všemi třemi posádkami, které do týmu neuvěřitelně dobře zapadly.“

Sébastien Ogier: „Mám na tuto soutěž krásné vzpomínky. Před dvanácti lety jsem tady jel první závod, a vyhrál v kategorii juniorů. Mám za sebou dvoudenní testování ve Španělsku a moje první pocity z vozu na šotolině byly opravdu dobré. Ve dvou letošních podnicích jsme měli (míněna posádky s Julienem Ingrassiou) dobré tempo, ale na vítězství zatím nedosáhli. Díky dalším kilometrům, které jsem s vozem zkusil, se za volantem Yarisu WRC cítím stále jistěji. Vyjíždět na trať jako třetí není špatné. Máme v plánu pokusit se bojovat o vítězství skutečně na maximum.“

Elfyn Evans: „Máme za sebou skvělé zahájení sezóny a na první podnik sezóny pořádaný na šotolině se hodně těším. Mexiko je svým způsobem podobné prvním dvěma podniku letošního roku v tom, že nám předkládá specifické výzvy, kterým se musíme přizpůsobit. Naše vedení v šampionátu jezdců znamená, že v pátek budeme na trať vyrážet jako první. To nám pochopitelně situaci neusnadní, ale musíme na to zapomenout a pouze se soustředit na náš stávající úkol.“

Kalle Rovanperä: „Španělské testování bylo pro mě první příležitostí vyzkoušet si Yaris WRC na šotolině, ale postupně jsem si na vůz stále lépe zvykal. Máme vyzkoušené různé varianty nastavení a myslím, že se nám podařilo najít dobrý kompromis. Rallye Mexiko jsem se zúčastnil před dvěma lety a největším problémem je tam vysoká nadmořská výška, což znamená, že tomu musíte přizpůsobit i styl jízdy. Mexiko by pro mě, vzhledem ke zkušenostem, mohlo být tím nejožehavějším podnikem, takže musíme počkat, jak se to vyvine.“

Průběžné pořadí MS (po 2 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 42; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 42; 3. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 37; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 30; 5. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 24; 6. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 20; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 11; 8. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 9. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 10. Breen (Ir./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 11. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 1; 13. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyota 73; 2. Hyundai 63; 3. Ford 40.

Vedení v soutěži: Evans 17, Neuville 5, Ogier 4.

Vyhrané zkoušky: Neuville 10; Evans 9, Ogier 4, Tänak 2, Rovanperä 1.

Program Mexické rallye 2020

Pátek (13. března) – 3.06 RZ1 (1,12 km), 3.32 RZ2 (1,12 km), 16.18 RZ3 (31,45 km), 17.16 RZ4 (17,24 km), 18.14 RZ5 (13,69 km), 19.12 RZ6 (2,71 km), 22.45 RZ7 (31,45 km), 23.43 RZ8 (17,24 km). Sobota (14. března.) – 00.41 RZ9 (13,69 km), 2.21 RZ10 (2,33 km), 2.26 RZ11 (2,33 km), 3.14 RZ12 (0,73 km).

Sobota (14. března) – 15.58 RZ13 (24,96 km), 17.01 RZ14 (16,99 km), 18.08 RZ15 (21,78 km), 21.56 RZ16 (24,96 km), 22.59 RZ17 (16,99 km). Neděle (15. března): 00.08 RZ18 (21,78 km), 1.38 RZ19 (2,33 km), 1.43 RZ20 (2,33 km), 2.26 RZ21 (0,73 km).

Neděle (15. března) – 15.38 RZ22 (33,61 km), 16.56 RZ23 (12,76 km), 18.18 RZ24 (9.64 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.