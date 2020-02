Švédská rallye v cíli: Evans vyhrál podruhé v kariéře

Poprvé v kariéře se dostal na první příčku ve světovém šampionátu, má stejně bodů jako Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC).

Posádka Filip Mareš a Jan Hloušek (Škoda Fabia R5 evo) skončila na 20. místě a šestá v kategorii WRC3. Češi však měli ještě jedno zastoupení ve startovním poli. Fin Jari Huttunen, kterému bude koncem měsíce pětadvacet let, jel s vozem Hyundai i20 R5), který mu připravil tým předního českého soutěžního závodníka Martina Vlčka. Huttunen získal bod do světového šampionátu za desáté místo v absolutním pořadí a současně zvítězil v klasifikaci kategorie WRC3!

Vedl od startu až do cíle

Teplé počasí dělalo organizátorům velké starosti. Z původních devatenácti zkoušek byla zkrácena na jedenáct, ale nakonec se jich odjelo pouhých devět. Poslední den tak byla na programu pouze jedna rychlostní zkouška v délce 21,19 kilometrů. Jela se jako Power Stage, na které získalo prvních pět jezdců bonusové od pěti do jednoho bodu. Celkově absolvovaly posádky 148,55 měřených kilometrů.

Tradičně se poslední den jezdí Power Stage úsekem, který posádky stejný den dopoledne již jednou absolvovali. Tentokrát tomu tak nebylo, což bylo pro všechny posádky mnohem složitější. Místo sněhu, jenž se objevoval v průběhu soutěže opravdu jen sporadicky, pokrývala povrch měřeného testu zmrzlá šotolina, led a do toho hustě pršelo.

Jedenatřicetiletý Evans nastupoval s náskokem 17,2 sekundy na druhého Ott Tänaka (Hyundai i20 Coupé WRC). Zkoušku dokončil jako šestý, ale i to mu stačilo, aby o 12,7 sekundy zvítězil. Po premiéře ve Velké Británii 2017 je to jeho druhé prvenství a celkově jedenácté stupně vítězů ve světovém šampionátu. „Je to fantastický výsledek po skvělém víkendu! Tým byl úžasný, dal nám všechno, co jsme potřebovali, a je potěšením s ním pracovat. Mám opravdu velkou radost z vítězství v novém týmu,“ zářil Evans v cíli. Jeho úspěch podtrhuje skutečnost, že vedl od první do poslední zkoušky zkrácené soutěže.

Toyotě se na severu dařilo

Druhou soutěž v novém týmu absolvoval také Estonec Tänak, který má za sebou těžkou havárii na předchozím podniku Rallye Monte Carlo. Ve Švédsku začal na druhém místě a s výjimkou jedné zkoušky se na této pozici udržel až do cíle. Za ním vyhrál přetahovanou o třetí místo devatenáctiletý Kalle Rovanperä. „Dal jsem do toho všechno a doufám, že to bude stačit,“ říkal v cíli mladý Fin.

O několik minut později bylo rozhodnuto. Šestatřicetiletý Ogier byl pomalejší a o bronzovou příčku přišel o 3,4 sekundy. „Podmínky na této soutěži byly netradičně proměnlivé a náročné. Ve finiši jsme do toho asi nedali dost, ale nakonec mě to tolik nemrzí. Budeme mít alespoň dobrou startovní pozici na dalším podniku šampionátu v Mexiku,“ zhodnotil svůj výsledek šestinásobný mistr světa. Toyotě severský podnik vyšel náramně. Její jezdci obsadili první, třetí a čtvrté místo a japonská značka se tak dostala na první místo v průběžném hodnocení Poháru konstruktérů.

Rekord nebyl překonán

Rovanperä proměnil svůj druhý start se speciálem WRC ve stupně vítězů. V tomto směru zůstává zatím nepřekonaný další Fin Toni Gardemeister. Ten ve svých čtyřiadvaceti letech dokázal při svém debutu s vozem WRC dojet třetí na Rallye Nový Zéland 1999, tehdy se jednalo o Seat Cordoba WRC. Mimochodem, tenkrát vyhrál soutěž Tommi Mäkinen, současný šéf továrního týmu Toyota Gazoo Racing.

Smolařem švédské soutěže se stal norský pilot Oliver Solberg. Osmnáctiletý jezdec startuje s podporou továrního týmu Škoda Motorsport a před závěrečnou zkouškou figuroval na čtrnáctém miístě. Na Power Stage však měl defekt zadního kola a ztratil 2:24,7 minuty, propadl se na sedmnácté místo v cíli. „Muselo se to stát v poslední části erzety, ani nevím, jak se to stalo. To je zkrátka rallye, takže si nestěžuji. Máme za sebou soutěž se spoustou nových zkušeností,“ uvedl Solberg. Jeho otec Petter je mistrem světa v rallye (2003) a dvojnásobným světovým šampionem v rallyekrosu (2014 a 2015).

Konečné pořadí Švédské rallye:

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 1:11:43,1; 2. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +12,7; 3. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +20,2; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +23,6; 5. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +32,4; 6. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé) +33,8; 7. Breen, Nagle (Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:00,9; 8. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:24,5; 9. Katsuta, Barrit (Jap./Toyota Yaris WRC) +1:59,6; 10. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) +4:03,0 (1. v kategorii WRC3); 11. Lindholm, Korhonen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +4:08,0; 12. Ostberg, Eriksen (Nor./Citrioën C3 R5) +4:10,0 (1. v kategorii WRC2); 13. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Hyundai i20 R5) +4:33,4; 14. Kristoffersson, Skjaermoen (Švéd., Nor./Volkswagen Polo GTI R5) +4:34,3; 15. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +4:47,7; 16. Pietarinen, Anttila (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +5:15,2; 17. O. Solberg, Johnston (Nor., Ir./Škoda Fabia R5 evo) +6:26,2; 18. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta R5 MkII) +7:16,5; 19. Yates, Morgan (Brit./Ford Fiesta R5 MkII) +7:24,2; 20. Mareš, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +7:44,9 (6. v kategorii WRC3); 21. Gryjazin, Fedorov (Rus./Hyundai i20 R5) +8:20,6; … 24. Solowow, Baran (Pol./Škoda Fabia R5) +10:22,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 42; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 42; 3. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 37; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 30; 5. Lappi, (Fin./Ford Fiesta WRC) 24; 6. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 20; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 11; 8. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 9. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 8; 10. Breen (Ir./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 11. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 1; 13. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyoyta 73; 2. Hyundai 63; 3. Ford 40.

Vedení v soutěži: Evans 18, Neuville 5, Ogier 3.

Vyhrané zkoušky: Neuville 10; Evans 9, Ogier 3, Tänak 2, Rovanperä 1.

Dalším podnikem je Mexická rallye (12.-15. března).