Před startem Chorvatské rallye: Toyota chce ukázat svoji sílu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Soutěž samotná má dlouhou historii, její počátky sahají až do roku 1974. Po velkou část své historie byla pevně stanovena v kalendáři mistrovství Evropy a v roce 2021 udělala krok do světového šampionátu. Očekávalo se, že kvůli covidu-19 půjde o jednoroční záskok, ale letos se pojede už čtvrtý ročník.

Kudy tady vedou cesty

Rallye má i nadále základnu v chorvatském hlavním městě Záhřebu, i když se servisní park letos stěhuje do nového místa v nákupním centru Westgate na severozápad od centra města. Rychlostní zkoušky se konají v blízkosti sousedního Slovinska, na silnicích s širokou škálou různých typů asfaltu. To znamená, že úrovně přilnavosti se budou neustále měnit, což může navíc komplikovat déšť a bláto. Některé úseky jsou technické se spoustou zatáček, zatímco mnohé jiné rychlé a plynulé se skoky a horizonty.

Po čtvrtečním shakedownu a slavnostním startu začíná rallye v pátek svým nejdelším dnem. Čtyři zkoušky vedou jihozápadně od Záhřebu směrem k pobřežnímu městu Rijeka, kde se v poledne koná přeskupení. Po zóně pro montáž pneumatik se odpoledne na zpáteční cestě do Záhřebu pojedou stejné čtyři erzety v opačném pořadí.

Sobota se jede v typičtějším formátu, se smyčkou čtyř zkoušek na západ a jih od Záhřebu, která se pojede dvakrát. Rozděleny jsou poledním servisem. Nedělní finále se jako obvykle odehraje na severu Záhřebu, kde se pojede dvakrát dvojice rychlostních zkoušek. Závěrečná erzeta Zagorska Sela–Kumrovec bude opět Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bodu.

Lídr myslí na stupně

Neuville začal sezonu výhrou v Monte Carlu, ve Švédsku byl čtvrtý a v Keni pátý. „Rád bych skončil na stupních vítězů, umístění v první trojici je klíčové pro udržení vedení v šampionátu. Samozřejmě ale chceme vyhrát,“ řekl Neuville. „Chorvatsko je jedna z nejnáročnějších asfaltových rallye, na které jsem kdy závodil. Je tam spousta slepých zatáček, hrbolů a skoků, což je pro asfaltovou soutěž velmi neobvyklé,“ řekl Neuville, který má na svém kontě z Chorvatska dvě třetí místa.

Loni ale skončil až třiatřicátý, když v druhé etapě havaroval a do soutěže se vrátil s penalizací. „Je to výzva. Silnice jsou ale hodně podobné belgickým, zejména když prší. To je určitá naše výhoda. Základem ale je, aby byl vůz perfektně nastavený pro suché i mokré podmínky. Počasí je tady nepředvídatelné,“ podotkl pětatřicetiletý jezdec.

Toyotu čeká asfaltová výzva

Od té doby, co se Chorvatsko před třemi lety poprvé zapojilo do světového šampionátu, ochutnal tým Toyota Gazoo Racing WRT vítězství se třemi různými jezdci. Dva z těchto jezdců se vracejí jako součást sestavy pro letošní podnik, přičemž vítěz z roku 2021 Sébastien Ogier nastoupí letos podruhé společně s obhájcem loňského prvenství Elfynem Evansem a Takamotem Katsutou, který má za sebou tři šestá místa z předchozích tří startů v Chorvatsku. Přihlášeny jsou také čtyři vozy GR Yaris Rally2, k Samimu Pajarimu (Printsport) a Georgu Linnamäeovi (RedGrey Team) se připojilo duo TGR WRC Challenge Program Juki Jamamoto a Hikaru Kogure, kteří jsou registrováni k boji o body do WRC2.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Naše vítězství v Keni přišlo po hodně tvrdé práci celého týmu, takže tento výsledek byl opravdu dobrý pro týmového ducha a dává nám ještě větší motivaci pro další akce, což je pro šampionát vždy velmi důležité období. V Chorvatsku se nám v minulosti dařilo a obecně máme dobrý pocit, že se tam vracíme. Pokud je sucho, může být jízda na silnicích velmi příjemná, ale víme, že počasí může také hrát velkou roli a velmi to zkomplikovat. Jsme si vědomi toho, že konkurence dělá neustále kroky vpřed. V tomto případě může jezdec něco změnit, pokud si bude jistý měnícími se úrovněmi přilnavosti, a to pochází z důvěry v auto. Naším cílem je poskytnout našim jezdcům tuto důvěru a doufejme, že na konci víkendu získáme nejvíce bodů.“

Elfyn Evans: „Začátek sezony byl solidní a z každého vystoupení jsme odcházeli se slušnými body. Měli jsme tři zcela unikátní akce s velmi specifickými výzvami. Nyní se dostáváme k typičtějším evropským asfaltovým a šotolinovým rallye, musíme se zaměřit na to, abychom je maximalizovali. Loňský rok byl pro nás dobrý na asfaltu, včetně Chorvatska, takže je to rallye, na kterou se těšíme. Víme, že je to docela složitá soutěž s proměnlivými úrovněmi přilnavosti a je velmi snadné udělat chybu.“

Sébastien Ogier: „Užil jsem si volno od Monte Carla a teď jsem rád, že se vracím. Můj test byl dobrou šancí vrátit se zpět do auta s poměrně náročným terénem: docela rychlou se skoky a úzkými úseky. I to jsou rysy rallye, ale také víme, že počasí může být v tomto ročním období nejisté. Nemáme ideální výchozí pozici pro asfalt, takže budeme muset posoudit podmínky a uvidíme, co se dá dělat. Mojí hlavní motivací je dosáhnout na stupně vítězů a bojovat o vítězství. Ovšem jsem tu také proto, abych pomohl týmu, a díky novému bodovému systému můžeme vidět, že neděle jsou nyní také důležitější než kdy jindy.“

Takamoto Katsuta: „Cítím se na asfaltu stále jistější. Chorvatsko je však jednou z nejobtížnějších rallye kvůli množství krácení zatáček a množství změn povrchu. Být schopen se plně oddat, když je silnice špinavá, je oblast, kde se mohu v jízdě na asfaltu stále zlepšovat, a chci tuto událost brát jako příležitost k dalšímu pokroku. Nebude to jednoduchá soutěž, zvláště s naší páteční startovní pozicí a ještě více, pokud bude pršet. Takže by mohlo být důležité mít na začátku trochu trpělivosti a pak se pokusit najít rytmus a dobrou rovnováhu, abyste mohli tvrdě tlačit.“

Kdo vyhraje s Fabií?

Po alpské zimě na Rallye Monte Carlo, sněhové Švédské rallye a drsné šotolině Safari v Keni se nyní mistrovství světa vydává na úzké a klikaté asfaltové cesty Chorvatska. Vedoucí posádka celkového pořadí kategorie WRC2 Oliver Solberg a Elliott Edmondson (Švédsko/Velká Británie) a třetí Gus Greensmith a Jonas Andersson (Velká Británie/Švédsko), oba z týmu Toksport WRT podporovaného Škoda Motorsport, nejedou o body do kategorie WRC2.

Všichni jezdci, kteří se ucházejí o mistrovský titul kategorie WRC2, mohou získat body maximálně na sedmi soutěžích z celkových třinácti. Proto se startovní listina této kategorie každou rallye liší. Do Chorvatska sice cestuje posádka Gus Greensmith a Jonas Andersson (GB/S). Vítězové kategorie WRC2 na Safari Rallye se ale nepřihlásili pro zisk bodů do uvedené kategorie. Pojedou však za vítězstvím mezi všemi posádkami, ať už registrovanými či neregistrovanými v kategorii WRC2, jedoucími s vozy třídy RC2. Současně budou sbírat body pro tým Toksport WRT do hodnocení týmů. Toksport WRT se dělí o vedoucí příčku s dalšími dvěma týmy se stejným počtem bodů.

Individuální strategie předních jezdců otevírá prostor dalším posádkám Škoda přihlášeným do kategorie WRC2. Vysoko na seznamu potenciálních vítězů je španělská dvojice Pepe López a David Vázquez, kteří jedou s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Mapo Motorsport. Své schopnosti na asfaltovém povrchu ukázali druhým místem v kategorii WRC2 na nezvykle suché Rallye Monte Carlo. „Asfaltové silnice v Chorvatsku představují podobnou výzvu jako Monte. Vím, že můj vůz je tím pravým pro boj o vítězství v Chorvatsku,“ řekl López, který se po své zatím jediné bodované rallye dělí o páté místo v celkovém hodnocení kategorie WRC2 a druhé v kategorii WRC2 Challenger.

Finská dvojice Lauri Joona a Janni Hussi (Škoda Fabia RS Rally2 týmu TGS Worldwide) je doma zejména na šotolině, její prioritou bude v Chorvatsku především sbírat zkušenosti. Počítat se musí také se zkušenými Nory Eyvindem Brynildsenem a Jørnem Listerudem, kteří se s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT vracejí do kategorie WRC2.

V hodnocení kategorie WRC Masters Cup proti sobě bojují jezdci ve věku nad 50 let. Na Chorvatské rallye se obnoví dlouholetý souboj mezi posádkou Mauro Miele a Luca Beltrame z Itálie (Škoda Fabia RS Rally2 týmu DreamOne Racing) a dvojicí otce a dcery Armina a Elly Kremerových (Škoda Fabia RS Rally2 týmu Baumschlager Rallye&Racing). Němci loni na Chorvatské rallye kategorii WRC2 Masters Cup vyhráli. Celkem je do Chorvatské soutěže přihlášeno čtrnáct posádek s vozem Škoda Fabia ve specifikaci pro třídu RC2.

Svého zástupce bude mít na startu i český motorsport. Filip Kohn bude bojovat o body do kategorie WRC3, ve které se o vedení dělí Jan Černý. „Věřím, že si pěkně zazávodíme. V kategorii WRC3 je přihlášeno celkem jedenadvacet posádek, takže bude i přesnější porovnání. Těšíme se i na velké množství českých fanoušků, kteří byli vidět i v okolí Veszprému a jistě nás poženou dopředu i v Chorvatsku,“ uvedl Kohn, který minulý týden ovládl svou kategorii v Maďarské rallye, soutěži ME.

Věděli jste, že…

Chorvatská rallye se poprvé jela v roce 1974 v bývalé Jugoslávii pod názvem INA Delta TLX Rally?

V roce 2017 se celkovými vítězi Chorvatské rallye stala maďarská posádka David Botka a Márk Mesterházi, startující s vozem Škoda Fabia Rally2?

Chorvatská rallye se jede na kombinaci rychlých a klikatých asfaltových tratí, které mohou mít různý povrch od velmi hrubého a přilnavého až po velmi hladký a kluzký?

Speciální rychlostní zkouška Stojdraga-Gornja Vas v sobotu (20. dubna) vede na více než 20 kilometrech přes malebný národní park Žumberak? Tato rychlostní zkouška, známá jako „rychlostní zkouška tisíce zatáček“, klade obzvláště vysoké nároky na kvalitu rozpisu.

Program Chorvatské rallye 2024

Pátek (19. 4.) – 8.28 RZ1 (23,63 km), 9.41 RZ2 (9,48 km), 10.39 RZ3 (10,13 km), 11.47 RZ4 (16,63 km), 14.45 RZ5 (16,63 km), 15.58 RZ6 (10,13 km), 17.16 RZ7 (9,48 km), 18.09 RZ8 (23,63 km). Etapa celkem 119,74 km.

Sobota (20. 4.) – 7.31 RZ9 (15,72 km), 8.24 RZ10 (20,77 km), 10.05 RZ11 (8,78 km), 11.03 RZ12 (9,11 km), 14.31 RZ13 (15,72 km), 15.24 RZ14 (20,77 km), 17.05 RZ15 (8,78 km), 18.03 RZ16 (9,11 km). Etapa celkem 108,76 km.

Neděle (21. 4.) – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.35 RZ18 (14,24 km), 10.23 RZ19 (13,15 km), 13.15 RZ20 (14,24 km).

Průběžné pořadí (po 3 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 67 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 61; 3. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 46; 4. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 33; 5. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 31; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 30; 7. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 24; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 23; 9. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 10. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 11. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 12. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 6; 13. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 14. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 15. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 16. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 3; 17. Grégoire Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 3; 18. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 19. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 21. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 22. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 131 bodů; 2. Hyundai 127; 3. Ford 72.