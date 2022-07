Překvapení pod dvířky nádrže: Vědci objevili novou bakterii požírající fosilní paliva

Španělští vědci objevili nový druh bakterie požírající fosilní paliva. S vašimi draze zaplacenými pohonnými hmotami nic moc neudělá, ale mohla by pomoci s úklidem velkých úniků.

Když vám při tankování paliva ukápne trocha stranou, nic moc se nestane. Ale takový únik z ropného tankeru nebo rafinérie se uklízí velice obtížně a jeho dopad na životní prostředí může trvat až desítky let. Se znečištěním lze bojovat několika metodami, mezi něž patří i takzvaná biosanace, tedy použití plísní nebo bakterií schopných rozkládat oleje a paliva.

To je jedním z důvodů, proč vědci neustále hledají nové organismy, které by mohly být využity k biologickému úklidu. Většina výzkumů byla zatím prováděna na místě velkých úniků paliva, neboť se logicky předpokládá, že budou podobné organismy přitahovat. Biologové z Institute of Integrative Biology (I2SysBio) a členové týmu Darwin Bioprospecting Excellence se však nedávno rozhodli podívat na trochu jiné místo.

Obě skupiny pracují ve španělské Valencii, kde se také rozhodly hledat nové organismy. Konkrétně vyšly na parkoviště před svými výzkumnými laboratořemi a odebrali vzorky zpod víček palivových nádrží vlastních vozů. Tým vědců našel několik druhů bakterií, včetně jednoho dosud neznámého. Když nově objevené bakterie namnožili v laboratoři, zjistili, že jsou schopné přežít ve vysoce koncentrovaných vzorcích paliva. V průběhu času jsou také schopné palivo rozkládat.

Kolegové z Car and Driver španělský výzkumný tým kontaktovali a vyzpovídali jeho člena, Manuela Porcara. Na otázku, jak vlastně bakterie palivo rozkládají – jestli ho jedí, odpařují nebo rozdělují na neškodné součásti – Porcar odpověděl: „Používají ho jako zdroj uhlíku, což je sofistikovaným způsobem řečeno, že ho konzumují. Používají ho jako jídlo a rostou (rozmnožují se) pojídáním paliva bez dalšího zdroje uhlíku.“

Výzkumný tým napadlo podívat se pod dvířka palivových nádrží proto, že jde o prostor, kde se shromažďují bakterie ze všech míst, kterými auto projíždí. A v podstatě jediným zdrojem uhlíku je zde právě fosilní palivo. Na jiné části aut se tým vědců zatím nezaměřil, ale Porcar uznává, že na jiných dílech by mohli nalézt velmi odlišnou skupinu mikroorganismů. Zároveň Porcar vyslovil myšlenku, že by se i uvnitř motoru možná daly nalézt nějaké teplomilné bakterie.

V návaznosti na to se kolegové z Car and Driver ptali, jestli bakterie pod víčkem nádrží nemohou nějak ovlivňovat i palivo v nádrži samotné. Porcar odpověděl: „Velmi pravděpodobně ne, protože rychlost, jakou palivo konzumují, je ve srovnání se spotřebou vozu velmi nízká. Na některých místech ovšem může být bakteriální rozklad paliva problémem, například na čerpacích stanicích v létě, na lodích v přístavu a ve skladovacích nádržích na naftu.“

Vědci se při testech s novým druhem bakterie zaměřili především na naftu, protože benzín se kromě jiného rychleji odpařuje, což práci s ním znesnadňuje. Bakterie však byla objevena pod dvířky palivové nádrže vozu spalujícího benzín, konkrétně hybridní Toyoty Yaris. Na popisu a zařazení bakterie nyní vědci pracují, přičemž Porcar doufá, že se mu kolegy podaří přesvědčit, aby ji s ohledem na místo nálezu nazvali Isoptericola toyotensis.